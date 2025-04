Glória Perez deixa a Globo após 35 anos e passa a ter contrato por obra

Glória Perez deixou de ter contrato fixo com a TV Globo, informou o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. Com contrato fixo desde 1990, a autora agora está livre para negociar com outras empresas enquanto desenvolve uma nova sinopse para o horário das nove, mas que segue sem previsão de ir ao ar, com a possibilidade de Walcyr Carrasco assumir seu lugar.

Com uma novela anteriormente prevista após o remake de Vale Tudo, Glória teve a trama adiada pela nova história de Aguinaldo Silva, "Três Graças", que já estava aprovada anteriormente e com uma frente de capítulos já escritos. Segundo o jornalista, a primeira versão da história de Perez não agradou a emissora, que pediu mudanças e deu mais tempo para desenvolver o enredo.

Glória Perez tem contrato por obra

"A nossa parceria com a Glória Perez foi renovada por obra. E como já falamos, foi combinado que a autora teria mais tempo para desenvolver uma nova novela para a TV Globo", diz a nota da TV Globo enviada à Folha. O canal tem adotado uma política de trabalho por obra, tanto com autores como com atores, visando uma redução de custos e otimização da produção, sendo que Glória já tinha confidenciado a amigos que não tinha mais contrato fixo.

A autora trabalhou na Globo entre 1979 e 1985, como parceira de Janete Clair, até que se transferiu para a extinta TV Manchete, onde fez "Carmem". Ao retornar na década de 90, emplacou sucessos como “Barriga de Aluguel”, “De Corpo e Alma”, e “Explode Coração”, sendo que seu maior sucesso foi com "O Clone”, em 2001, e que foi até adaptada em língua espanhola.

Outras obras de sucesso escritas por ela nos anos seguintes foram “América”, "Caminho das Índias", "Salve Jorge" e “A Força do Querer". Sua última novela no horário nobre foi “Travessia”, que se revelou um fracasso de audiência.

