Governo anuncia mudanças para a 2ª edição do CNU; veja novidades do 'Enem dos concursos'

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou mudanças para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2). Entre as principais novidades previstas, estão o uso de código de barras no cartão-resposta para identificar automaticamente os candidatos, a inclusão de duas novas carreiras e um edital unificado para todos os blocos temáticos. (Veja detalhes abaixo)

O termo de referência para a escolha da banca examinadora do certame deve ser lançado ainda em abril, e a aplicação das provas deve ocorrer no segundo semestre, conforme prevê o MGI.

Código de barras no cartão-resposta

Conforme Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a alteração no sistema de identificação do participante foi necessária após diversos candidatos relatarem não ter marcado o tipo de gabarito da prova na primeira edição, ou ter deixado de transcrever a frase que constava no cartão-resposta.

A partir da mudança, o código de barras de cada prova será vinculado automaticamente ao candidato, "sem risco de confusão".

"Não é o nome ou número de inscrição, mas a máquina consegue ler e garantir que aquela prova pertence àquela pessoa. Queremos que os candidatos se preocupem apenas com o conteúdo da prova, não com formalidades burocráticas”, exemplificou a ministra.

Segundo o Governo, com a nova tecnologia, cada caderno de questões virá com um código único, que identifica o candidato sem revelar seus dados pessoais aos corretores das provas.

O novo sistema de código de barras também vai proporcionar uma agilidade para a correção e a divulgação de resultados dos candidatos. Na primeira edição do concurso, houve um atraso na entrega do resultado final, estratégia que foi revista pelo Ministério para evitar novos transtornos.

Novas carreiras

Na edição realizada no ano passado, foram ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais. Para a segunda edição, o ministério anunciou duas novas carreiras transversais: Analista Técnico de Justiça e Defesa e Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico, ambas de nível superior.

Carreiras transversais são aquelas com atribuições e responsabilidades que podem ser exercidas em diversos órgãos e entidades da administração pública federal.

Edital único

Outra mudança anunciada para a nova edição do 'Enem dos Concursos' é o edital unificado para todos os blocos temáticos, com oito documentos separados.

Anteriormente, os oito blocos temáticos foram separados conforme as áreas das vagas autorizadas para cada um dos 21 órgãos públicos federais participantes do certame. Sendo que sete editais foram para cargos que exigem nível superior de instrução, e apenas o oitavo documento do edital teve foco nas vagas de ensino médio.

Possível bonificação para mulheres

A ministra Esther Dweck ainda destacou que uma das preocupações do Ministério é incentivar o maior número de mulheres inscritas no concurso devido à disparidade de gênero.

Conforme a pasta, dos inscritos no último CNU, 52% são mulheres, mas apenas 41% dos aprovados são do sexo feminino. O cenário é ainda mais preocupante quando se trata de carreiras em tecnologia, por exemplo.

“Quando analisamos os blocos separadamente, vemos uma distorção alarmante. Enquanto nas carreiras sociais e educacionais as mulheres são 60% dos aprovados, em TI esse número despenca. Isso reflete um problema estrutural que começa nas escolhas profissionais e se perpetua nos concursos”, afirmou Esther Dweck.

Por conta disso, o MGI pretende realizar uma campanha específica voltada às candidatas.

