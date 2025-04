A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou o gabarito preliminar da 1ª fase, composta pela prova objetiva, do 43º Exame de Ordem Unificado (EOU), realizada nesse domingo (27).

Confira o gabarito por caderno de prova:

Abaixo, acesse os documentos:

Participantes que discordarem de algum resultado ou enunciado do gabarito preliminar do 43º Exame de Ordem podem entrar com recurso entre esta segunda (28) e a próxima quarta-feira (30), às 12h.

A versão definitiva das respostas está prevista para ser publicada em 14 de maio.

Nesse domingo, os candidatos realizaram a prova objetiva, composta por 80 questões, com cada uma valendo um ponto. A avaliação abordou conteúdos previstos nas disciplinas do eixo de formação profissional, de direitos humanos, de filosofia do Direito, do estatuto da advocacia e da OAB e seu regulamento geral e do código de ética e disciplina.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Podem participar da avaliação: bacharéis em Direito, ainda que pendente somente a sua colação de grau, formados em instituição regularmente credenciada; estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Cronograma do 43º Exame de Ordem da OAB

Prazo recursal contra o gabarito preliminar da 1ª fase : de 28 a 30 de abril;

: de 28 a 30 de abril; Divulgação do gabarito definitivo da 1ª fase e resposta aos recursos : 14 de maio;

: 14 de maio; Resultado preliminar da 1ª fase : 14 de maio;

: 14 de maio; Prazo recursal contra o resultado preliminar da 1ª fase (erro material) : 15 a 16 de maio;

: 15 a 16 de maio; Divulgação do resultado final da 1ª fase (prova objetiva) : 28 de maio;

: 28 de maio; Divulgação dos locais de realização da prova prático-profissional : 9 de junho;

: 9 de junho; Realização da 2ª fase (prova prático-profissional) : 15 de junho;

: 15 de junho; Divulgação do padrão de resposta preliminar da prova prático-profissional : 15 de junho;

: 15 de junho; Divulgação do padrão de respostas definitivo e do resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) : 8 de julho;

: 8 de julho; Prazo recursal acerca do resultado preliminar da 2ª fase : 9 a 11 de julho;

: 9 a 11 de julho; Decisão dos recursos acerca do resultado preliminar e divulgação do resultado final do Exame: 23 de julho.

