Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Legenda: As provas serão aplicadas em 16 cidades do estado de São Paulo.
Foto: Divulgação/Sefaz-SP.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 200 vagas de nível superior para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual.

Do total de vagas, 150 são para a área de conhecimento de Gestão Tributária e 50 para a área de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

O salário é de R$ 21.177 mais benefícios como adicional de transporte, prêmio de produtividade e vale-refeição.

Inscrições

As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (3) e seguem até o dia 9 de janeiro de 2026, por meio do site da banca organizadora do concurso, a Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição é de R$ 170.

O período para solicitar a isenção da taxa será entre os dias 3 e 8 de dezembro. Podem pedir a isenção os candidatos que se enquadram nas regras conforme consta no edital.

>> Veja o edital completo aqui

"O concurso contemplará etapas destinadas a selecionar profissionais altamente qualificados para atuar na fiscalização, no combate à sonegação, na promoção da justiça fiscal e no fortalecimento da arrecadação tributária — pilares essenciais para o financiamento das políticas públicas e para o desenvolvimento econômico do Estado", diz o órgão.

Requisitos

  • Ter idade mínima de 18 anos;
  • Diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC).

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

teaser image
Negócios

Nota fiscal deve informar valores de isenção do ICMS de produtos no Ceará

Prova

As provas objetivas estão marcadas para os dias 28 de fevereiro e 1º de março 2026, com aplicação em 16 cidades do estado de São Paulo.

As avaliações terão duração de 4 horas, com questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de conhecimentos gerais, básicos e específicos.

Disciplinas

  • Língua Portuguesa
  • Matemática Financeira/Estatística
  • Raciocínio Lógico
  • Inglês
  • Administração Geral e Pública
  • Economia e Finanças Públicas
  • Direito: Tributário, Constitucional, Administrativo, Civil, Empresarial, Financeiro e Penal
  • Legislação Tributária
  • Contabilidade
  • Auditoria
  • Fluência de Dados

Atribuições do cargo

  • Fiscalização direta dos tributos estaduais;
  • Funções relacionadas com a subsecretaria, coordenadoria, direção, inspeção, controle da arrecadação de tributos, chefia, encarregatura, supervisão, assessoramento, assistência e do planejamento da ação fiscal;
  • Consultoria e orientação tributária;
  • Representação junto a órgãos julgadores, julgamento em primeira instância do contencioso administrativo tributário;
  • Correição da fiscalização tributária;
  • Gestão de projetos relacionados à administração tributária;
  • Planejamento estratégico da Subsecretaria da Receita Estadual; e
  • Outras atividades ou funções que venham a ser criadas por lei ou regulamento.

A publicação do resultado final do concurso está prevista para junho de 2026.

Assuntos Relacionados
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Papo Carreira

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Redação
Há 33 minutos
Imagem mostra a Carteira de Identidade de Adgovada.
Papo Carreira

Confira o resultado final da 2ª fase da OAB

O resultado da segunda fase do 44º Exame de Ordem Unificado ficou disponível para consulta nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra participantes da PND 2025 acessam um local de aplicação da prova através de um portão, com várias pessoas em primeiro plano e uma longa fila se formando ao fundo da rua.
Papo Carreira

PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.

Redação
26 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE.
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.

Raísa Azevedo
25 de Novembro de 2025
foto professor ensina aos alunos do curso da Escola de Gastronomia.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 9 dezembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Estudantes realizando prova.
Papo Carreira

USP abre 1,5 mil vagas para cursos de graduação com notas do Enem

As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Redação
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma pessoa segurando uma caneta e um papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (24)

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto mostra candidatos durante a prova do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga o gabarito oficial da 1ª fase do vestibular para 2026

Seleção é a porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP).

Redação
23 de Novembro de 2025
Mão de estudante preenchendo cartão-resposta de prova objetiva com lápis, marcando alternativas em gabarito de múltipla escolha.
Papo Carreira

Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)

Portões estarão abertos das 12h às 13h. Exame começa às 13h30 e vai até às 17h30.

Redação
23 de Novembro de 2025
Foto aérea da empresa no Eusébio.
Papo Carreira

Empresa de soluções tecnológicas abre 122 vagas de trabalho no Eusébio

As vagas são para o setor de produção e galvanização.

Redação
21 de Novembro de 2025
Participantes entram no local de prova. Imagem usada para matéria sobre inscritos no Enade preencherem questionário de estudante até sábado (22/11).
Papo Carreira

Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório

Prova será no domingo (23), com duração de quatro horas.

Redação
21 de Novembro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 66 vagas para professor em Fortaleza e no Interior

Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil, conforme o cargo e o campus escolhido.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do complexo Beach Park.
Papo Carreira

Beach Park abre 285 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior.

Redação
19 de Novembro de 2025
Cadernos de diferentes cores do Enem.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito do 2º dia de provas do Enem 2025

A divulgação foi antecipada devido à anulação de três questões do exame.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE manuseando equipamento.
Papo Carreira

IBGE divulga edital de seleção com mais de 9 mil vagas; confira

Os salários podem chegar a mais de R$ 3,3 mil.

Raísa Azevedo
19 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra as páginas principais dos sites dos programas federais Sisu, Prouni e Fies.
Papo Carreira

Guia completo: como usar a nota do Enem 2025 para Sisu, Prouni, Fies e mais

É possível utilizar os resultados para ingressar em universidades públicas, conseguir bolsas de estudo e financiar cursos.

Luana Severo
18 de Novembro de 2025
Candidatos do CPNU entrando em local de prova.
Papo Carreira

Editais de convocação do CNU são divulgados para consulta

Estão disponíveis os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.

Redação
17 de Novembro de 2025
Pessoa segurando uma caneta e escrevendo em uma folha de papel, com outra mão apoiada sobre a mesa.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (17)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Redação
17 de Novembro de 2025
Fachada da Câmara Municipal de Forquilha.
Papo Carreira

Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem da Casa de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

As inscrições iniciam no dia 20 de novembro.

Redação
13 de Novembro de 2025