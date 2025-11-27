Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil
São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 200 vagas de nível superior para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual.
Do total de vagas, 150 são para a área de conhecimento de Gestão Tributária e 50 para a área de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
O salário é de R$ 21.177 mais benefícios como adicional de transporte, prêmio de produtividade e vale-refeição.
Inscrições
As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (3) e seguem até o dia 9 de janeiro de 2026, por meio do site da banca organizadora do concurso, a Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição é de R$ 170.
O período para solicitar a isenção da taxa será entre os dias 3 e 8 de dezembro. Podem pedir a isenção os candidatos que se enquadram nas regras conforme consta no edital.
>> Veja o edital completo aqui
"O concurso contemplará etapas destinadas a selecionar profissionais altamente qualificados para atuar na fiscalização, no combate à sonegação, na promoção da justiça fiscal e no fortalecimento da arrecadação tributária — pilares essenciais para o financiamento das políticas públicas e para o desenvolvimento econômico do Estado", diz o órgão.
Requisitos
- Ter idade mínima de 18 anos;
- Diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC).
Veja também
Prova
As provas objetivas estão marcadas para os dias 28 de fevereiro e 1º de março 2026, com aplicação em 16 cidades do estado de São Paulo.
As avaliações terão duração de 4 horas, com questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de conhecimentos gerais, básicos e específicos.
Disciplinas
- Língua Portuguesa
- Matemática Financeira/Estatística
- Raciocínio Lógico
- Inglês
- Administração Geral e Pública
- Economia e Finanças Públicas
- Direito: Tributário, Constitucional, Administrativo, Civil, Empresarial, Financeiro e Penal
- Legislação Tributária
- Contabilidade
- Auditoria
- Fluência de Dados
Atribuições do cargo
- Fiscalização direta dos tributos estaduais;
- Funções relacionadas com a subsecretaria, coordenadoria, direção, inspeção, controle da arrecadação de tributos, chefia, encarregatura, supervisão, assessoramento, assistência e do planejamento da ação fiscal;
- Consultoria e orientação tributária;
- Representação junto a órgãos julgadores, julgamento em primeira instância do contencioso administrativo tributário;
- Correição da fiscalização tributária;
- Gestão de projetos relacionados à administração tributária;
- Planejamento estratégico da Subsecretaria da Receita Estadual; e
- Outras atividades ou funções que venham a ser criadas por lei ou regulamento.
A publicação do resultado final do concurso está prevista para junho de 2026.