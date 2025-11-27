Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 200 vagas de nível superior para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual.

Do total de vagas, 150 são para a área de conhecimento de Gestão Tributária e 50 para a área de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

O salário é de R$ 21.177 mais benefícios como adicional de transporte, prêmio de produtividade e vale-refeição.

Inscrições

As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (3) e seguem até o dia 9 de janeiro de 2026, por meio do site da banca organizadora do concurso, a Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição é de R$ 170.

O período para solicitar a isenção da taxa será entre os dias 3 e 8 de dezembro. Podem pedir a isenção os candidatos que se enquadram nas regras conforme consta no edital.

>> Veja o edital completo aqui

"O concurso contemplará etapas destinadas a selecionar profissionais altamente qualificados para atuar na fiscalização, no combate à sonegação, na promoção da justiça fiscal e no fortalecimento da arrecadação tributária — pilares essenciais para o financiamento das políticas públicas e para o desenvolvimento econômico do Estado", diz o órgão.

Requisitos

Ter idade mínima de 18 anos;

Diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC).

Prova

As provas objetivas estão marcadas para os dias 28 de fevereiro e 1º de março 2026, com aplicação em 16 cidades do estado de São Paulo.

As avaliações terão duração de 4 horas, com questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de conhecimentos gerais, básicos e específicos.

Disciplinas

Língua Portuguesa

Matemática Financeira/Estatística

Raciocínio Lógico

Inglês

Administração Geral e Pública

Economia e Finanças Públicas

Direito: Tributário, Constitucional, Administrativo, Civil, Empresarial, Financeiro e Penal

Legislação Tributária

Contabilidade

Auditoria

Fluência de Dados

Atribuições do cargo

Fiscalização direta dos tributos estaduais;

Funções relacionadas com a subsecretaria, coordenadoria, direção, inspeção, controle da arrecadação de tributos, chefia, encarregatura, supervisão, assessoramento, assistência e do planejamento da ação fiscal;

Consultoria e orientação tributária;

Representação junto a órgãos julgadores, julgamento em primeira instância do contencioso administrativo tributário;

Correição da fiscalização tributária;

Gestão de projetos relacionados à administração tributária;

Planejamento estratégico da Subsecretaria da Receita Estadual; e

Outras atividades ou funções que venham a ser criadas por lei ou regulamento.

A publicação do resultado final do concurso está prevista para junho de 2026.