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Espelho da redação do Enem está disponível para consulta; veja como

O documento contêm a correção detalhada dos textos entregues pelos candidatos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Redação.
Legenda: As notas da redação foram divulgadas no último dia 16 de janeiro.
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.

O Inep divulgou, na manhã desta terça-feira (17), os espelhos da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os candidatos devem acessar o documento na Página do Participante, no site oficial do Exame. 

O espelho é a versão digitalizada da redação entregue pelos candidatos no dia da prova, contendo a correção detalhada dos textos. 

Diferentemente do boletim de desempenho ou do gabarito oficial, o espelho tem função exclusivamente pedagógica: ele mostra a pontuação detalhada em cada competência da correção e permite que o participante entenda os motivos pelos quais perdeu ou ganhou pontos.

tema da redação do Enem 2025 foram as "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". As notas da redação foram divulgadas no último dia 16 de janeiro. 

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Como funciona a correção da redação

A redação do Enem pode alcançar até 1.000 pontos, distribuídos entre cinco competências. Cada uma delas vale 200 pontos e mede um conjunto específico de habilidades de escrita e argumentação. São elas:

  • Competência 1: domínio da norma culta da Língua Portuguesa;
  • Competência 2: compreensão da proposta de redação e desenvolvimento do tema conforme o formato dissertativo-argumentativo;
  • Competência 3: capacidade de organizar e relacionar informações e argumentos para defender um ponto de vista;
  • Competência 4: uso adequado dos recursos linguísticos que garantem coesão e clareza ao texto;
  • Competência 5: elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os Direitos Humanos.

Entender como cada uma dessas áreas é avaliada ajuda o participante a planejar melhor seus estudos e aprimorar o desempenho nas próximas edições do exame.

Por que o espelho da redação é importante

Ao analisar o espelho, o candidato tem acesso à versão digitalizada da sua redação, com a pontuação distribuída entre as cinco competências.

Essa análise detalhada mostra em quais aspectos o estudante se destacou e onde pode melhorar, funcionando como uma espécie de mapa de aprendizado personalizado.

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