Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi revelado apenas neste domingo (9), no primeiro dia da prova. No entanto, uma professora de um colégio de Tianguá, no Interior do Ceará, fez uma aposta certeira dois dias antes: o envelhecimento da população brasileira.

Trata-se de Jaciara de Sá Veras Dias, de 44 anos. A docente leciona a disciplina de História no Colégio Maria Stela de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, unidade da rede privada que tem turmas do infantil ao pré-universitário. Ela trabalha na escola desde 2009, mas passou a atuar diretamente no Ensino Médio no ano passado.

Na última sexta-feira (7), dois dias antes da primeira aplicação do exame, o colégio publicou nas redes sociais um vídeo sobre as apostas dos professores para o tema da redação do Enem. Foi assim que, ao ser questionada por um aluno do 2º ano do Ensino Médio, Jaciara defendeu que o envelhecimento da população estaria em pauta.

“O envelhecimento da população e os desafios para a sociedade brasileira”, respondeu Jaciara. “Todos os anos, fazíamos apostas para o tema. Esse ano acertei! E fico muito feliz”, celebrou a professora, em contato com a reportagem. Ela comentou, ainda, que conseguiu trabalhar o assunto com alunos durante os aulões de preparação para o Enem na semana passada.

Acerca do tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, Jaciara que, como professora de História, sempre busca analisar como as transformações sociais e econômicas se refletem no presente, avaliando que a temática evidencia uma mudança estrutural na população. Além disso, pontuou a docente, o Enem costuma selecionar assuntos que promovem reflexão cidadã e exigem do candidato uma visão crítica sobre problemas contemporâneos.

“Falar sobre o envelhecimento populacional é discutir políticas públicas, empatia e responsabilidade social — aspectos que ultrapassam o campo da estatística e alcançam o cotidiano de todos nós. Por isso, acreditei que seria um tema pertinente e necessário, capaz de provocar uma discussão madura e humanizada sobre como o Brasil pode se preparar para garantir dignidade e qualidade de vida à sua população idosa” Jaciara de Sá Veras Dias Professora cearense que acertou tema do Enem

TEMA DA REDAÇÃO DO ENEM 2025

Nesta edição do Enem, os participantes da prova deverão escrever sobre “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do governo federal que organiza a avaliação, no início da tarde deste domingo (9).

Os participantes terão que desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores, além do seu próprio repertório adquirido.