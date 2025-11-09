Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025

Participantes do exame precisam escrever sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
Ceará

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi revelado apenas neste domingo (9), no primeiro dia da prova. No entanto, uma professora de um colégio de Tianguá, no Interior do Ceará, fez uma aposta certeira dois dias antes: o envelhecimento da população brasileira.

Trata-se de Jaciara de Sá Veras Dias, de 44 anos. A docente leciona a disciplina de História no Colégio Maria Stela de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, unidade da rede privada que tem turmas do infantil ao pré-universitário. Ela trabalha na escola desde 2009, mas passou a atuar diretamente no Ensino Médio no ano passado.  

Na última sexta-feira (7), dois dias antes da primeira aplicação do exame, o colégio publicou nas redes sociais um vídeo sobre as apostas dos professores para o tema da redação do Enem. Foi assim que, ao ser questionada por um aluno do 2º ano do Ensino Médio, Jaciara defendeu que o envelhecimento da população estaria em pauta. 

“O envelhecimento da população e os desafios para a sociedade brasileira”, respondeu Jaciara. “Todos os anos, fazíamos apostas para o tema. Esse ano acertei! E fico muito feliz”, celebrou a professora, em contato com a reportagem. Ela comentou, ainda, que conseguiu trabalhar o assunto com alunos durante os aulões de preparação para o Enem na semana passada.

Montagem com duas imagens da professora Jaciara, que acertou tema da redação do Enem 2025, segurando um microfone e outra segurando livros.
Legenda: Professora Jaciara acertou tema da redação do Enem 2025.
Foto: Reprodução/Divulgação

Acerca do tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, Jaciara que, como professora de História, sempre busca analisar como as transformações sociais e econômicas se refletem no presente, avaliando que a temática evidencia uma mudança estrutural na população. Além disso, pontuou a docente, o Enem costuma selecionar assuntos que promovem reflexão cidadã e exigem do candidato uma visão crítica sobre problemas contemporâneos. 

“Falar sobre o envelhecimento populacional é discutir políticas públicas, empatia e responsabilidade social — aspectos que ultrapassam o campo da estatística e alcançam o cotidiano de todos nós. Por isso, acreditei que seria um tema pertinente e necessário, capaz de provocar uma discussão madura e humanizada sobre como o Brasil pode se preparar para garantir dignidade e qualidade de vida à sua população idosa”
Jaciara de Sá Veras Dias
Professora cearense que acertou tema do Enem

Veja também

teaser image
Ceará

Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de candidatos para primeiro dia

teaser image
País

Tema da Redação do Enem 2025: 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

TEMA DA REDAÇÃO DO ENEM 2025

Nesta edição do Enem, os participantes da prova deverão escrever sobre “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do governo federal que organiza a avaliação, no início da tarde deste domingo (9).

Os participantes terão que desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores, além do seu próprio repertório adquirido.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025
Ceará

Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025

Participantes do exame precisam escrever sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

Marcos Moreira
Há 37 minutos
Imagens de candidatos entrando em escola para fazer o Enem 2025.
Ceará

Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de candidatos para primeiro dia

Provas foram aplicadas em 1,8 mil municípios neste domingo (9).

Redação
Há 1 hora
Imagem da prova do Enem, para matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2025

Primeiro dia de prova teve questões de Linguagens e Ciências Humanas, assim como a escrita da redação.

Redação
Há 1 hora
Imagem da Página do Participante, do Inep, para matéria sobre gabarito oficial do Enem 2025.
Ceará

Gabarito oficial do 1ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
Há 1 hora
Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça
Ceará

Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça

Polícia Militar do Ceará atendeu a ocorrência, que não teve feridos.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem mostra rua tranquila do Centro de Fortaleza, com alguns carros estacionados e casas em ambos os lados. Acima, um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Como Centro de Fortaleza pode voltar a ser ‘lugar de morar’

Miolo do bairro não recebia lançamento de residencial há 17 anos.

Theyse Viana
09 de Novembro de 2025
Fotografia em Juazeiro do Norte em dia de sol e calor, mostrando uma mulher caminhando pela rua com uma sombrinha vermelha para se proteger do sol.
Ceará

Ceará tem alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade; entenda

Instituto Nacional de Meteorologia aponta “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto aproximada de um candidato masculino fazendo uma prova. Ele está sentado e manuseia uma lapiseira. Imagem usada em matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Diário do Nordeste divulga gabarito extraoficial de provas do Enem 2025; confira

No primeiro dia de aplicação, são realizadas 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas.

Redação
08 de Novembro de 2025
Jacaré é resgatado na calçada de moradora em Cariré, no Interior do Ceará
Ceará

Jacaré é resgatado na calçada de moradora em Cariré, no Interior do Ceará

O animal foi mobilizado por um bombeiro militar da reserva.

Redação
08 de Novembro de 2025
Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo
Ceará

Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo

Veículos invadiram calçada e atingiram poste.

Redação
08 de Novembro de 2025
Candidatos chegam ao local de prova do Enem.
Ceará

Conforto e logística: qual roupa usar e como chegar ao local de prova no 1º dia do Enem

Veja dicas para evitar problemas que atrapalhem o desempenho ou até a participação no exame.

Gabriela Custódio
08 de Novembro de 2025
Imagem mostra três pessoas posando: o filho, um jovem com camisa social azul; a mãe, uma senhora de cabelos pretos longos e camisa verde; e o pai, um senhor alto de camisa social preta. Os três sorriem.
Ceará

Pais decidem fazer Enem após filho ser aprovado em três universidades no CE

Pedro, de 18 anos, ingressou na Universidade Federal do Ceará neste ano.

Theyse Viana
08 de Novembro de 2025
Chegada de participantes para fazer a prova do Enem.
Ceará

Como controlar a ansiedade e manter o foco na véspera do Enem 2025

O cuidado com a saúde mental é um fator importante para o desempenho do candidato na prova.

Gabriela Custódio
08 de Novembro de 2025
Colagem mostrando o rosto de Edilson em uma foto pós-luta. Na outra, uma agente rede ele já preso. Imagem usada para matéria sobre lutador voltar a ser preso por estuprar mulher.
Ceará

Lutador de MMA condenado por estupro é preso novamente em Fortaleza

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta sexta-feira (7).

Lucas Monteiro
07 de Novembro de 2025
Evento de celebração do Memorial Edson Queiroz com bolo e inauguração de gazebo.
Ceará

Memorial Edson Queiroz celebra quatro anos de fundação com celebração em Cascavel

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, definiu o espaço como "centro de vida para a cidade".

Redação
07 de Novembro de 2025
Vacinação contra raiva em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais

Serão 120 pontos de vacinação no segundo "Dia D" da campanha de imunização contra raiva para cães e gatos.

Redação
07 de Novembro de 2025
Um canal revestido de concreto com água corrente atravessa uma paisagem rural sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

Cidade cearense atinge maior temperatura do ano e terceira maior da história

Fenômeno do calor intenso está associado às condições atmosféricas típicas do fim do período seco

Clarice Nascimento
07 de Novembro de 2025
Papel Noel recebe carta de criança.
Ceará

Chegada do Papai Noel: veja programação nos shoppings

Centros comerciais de Fortaleza e da Região Metropolitana preparam programações especiais para receber o "bom velhinho".

Redação
07 de Novembro de 2025
Foto de paisagem seca no sertão do Ceará numa manhã com céu de poucas nuvens. Em primeiro plano, há vários cactos num solo de barro vermelho e árido. Um homem de camisa social e bermuda caminha pelo campo, que tem uma cerca de arame e outras árvores.
Ceará

Ceará tem 37 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja onde

Municípios precisam atuar em resposta à redução de chuvas.

Nicolas Paulino
07 de Novembro de 2025
Close-up de um bebê chorando enquanto um profissional de saúde administra uma vacina em seu braço direito com uma seringa.
Ceará

Sarampo, HPV e catapora: taxas de vacinação abaixo da meta acendem alerta no CE

Sem imunidade de rebanho, essas e outras doenças podem ser reintroduzidas.

Clarice Nascimento
07 de Novembro de 2025