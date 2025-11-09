Tema da Redação do Enem 2025: 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Foi divulgado o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado neste e no próximo domingo, 9 e 16 de novembro, em todo o país. Nesta edição, os participantes da prova deverão escrever sobre “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do governo federal que organiza a avaliação, no início da tarde deste domingo (9).

Os participantes terão que desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores, além do seu próprio repertório adquirido.

Assim, as ideias precisam estar embasadas por explicações fundamentadas e argumentações sobre o assunto.

Critérios e correção

Ao que informou o Inep, cada redação será corrigida por dois avaliadores e cada um deles atribuirá uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências.

A soma desses pontos vai compor a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000 pontos. De acordo com o órgão, a nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Fuga ao tema, texto com até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame são critéiros que podem conferir nota zero à redação.

Matéria em atualização.