Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tema da Redação do Enem 2025: 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Temática foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no início da tarde deste domingo (9).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:19)
País
Foto do app do Enem 2025.
Legenda: Provas são realizadas em localidades de todo o Brasil.
Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil.

Foi divulgado o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado neste e no próximo domingo, 9 e 16 de novembro, em todo o país. Nesta edição, os participantes da prova deverão escrever sobre “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do governo federal que organiza a avaliação, no início da tarde deste domingo (9).

Os participantes terão que desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores, além do seu próprio repertório adquirido.

Assim, as ideias precisam estar embasadas por explicações fundamentadas e argumentações sobre o assunto.

Critérios e correção

Ao que informou o Inep, cada redação será corrigida por dois avaliadores e cada um deles atribuirá uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. 

A soma desses pontos vai compor a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000 pontos. De acordo com o órgão, a nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Fuga ao tema, texto com até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame são critéiros que podem conferir nota zero à redação.

Matéria em atualização.

 

Assuntos Relacionados
Na imagem, uma vista aérea da orla de Belém, Pará, Brasil, mostrando o Forte do Castelo e a Catedral Metropolitana de Belém (Sé) à beira de um grande rio. O centro histórico com telhados de terracota e edifícios coloniais se destaca contra a moderna paisagem urbana com arranha-céus ao fundo. A água do rio é de cor barrenta e o céu está em um tom alaranjado de pôr do sol ou amanhecer.
País

Hospedagens em Belém ficam quase 50% mais baratas às vésperas da COP30

Escolas foram transformadas em hostels e até navios cruzeiros oferecem acomodações.

Redação
Há 6 minutos
Foto do app do Enem 2025.
País

Tema da Redação do Enem 2025: 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Temática foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no início da tarde deste domingo (9).

Redação
Há 10 minutos
imagens de destruicao de cidade do parana apos ser atingida por um tornado em novembro de 2025.
País

Tornado que destruiu cidade no Paraná é um dos mais fortes do Brasil

Especialista catalogou 205 tornados em quase uma década.

Redação
Há 11 minutos
Disfarçado de garçom, doador de medula óssea encontra transplantada
País

Disfarçado de garçom, doador de medula óssea encontra transplantada

Momento foi registrado por familiares durante festa de aniversário.

Redação
Há 2 horas
policiais armados na megaoperacao em comunidades do rio de janeiro.
País

Sem nome do pai no registro e traficantes: quem são os mortos na megaoperação do RJ

95% dos identificados eram de facção, segundo a Polícia.

Redação
09 de Novembro de 2025
Montagem de tela dividida mostrando no lado esquerdo um carro destruído e, no lado direito, a imagem de um homem de meia-idade com cabelo escuro curto e expressão séria. Ele veste uma blusa de manga longa com listras horizontais pretas e azuis.
País

Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão

Raílson Souza, que passou mal na direção, escapou ileso do impressionante acidente.

Redação
09 de Novembro de 2025
Veículo cai sobre escadaria em São Paulo
País

Carro 'voa' sobre escadaria em São Paulo após motorista passar mal

Condutor de 47 anos foi socorrido sem ferimentos graves e recebeu alta.

Lucas Monteiro
08 de Novembro de 2025
Andrew tinha 29 anos e deixa a esposa e dois filhos.
País

Homem é assassinado por PM com tiro de fuzil após não obedecer ordem de parada no RJ

Andrew Andrade foi atingido enquanto trafegava em avenida do Rio de Janeiro.

Redação
08 de Novembro de 2025
Tornado deixou cidade de 14 mil habitantes destruída nesta sexta-feira (7).
País

Cidade do Paraná atingida por tornado terá que ser reconstruída, afirma prefeito

Defesa Civil constatou que mais de 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída após catástrofe.

Redação
08 de Novembro de 2025
Um carro e uma moto tentam se locomover em uma avenida inundada após chuvas na cidade do Rio de Janeiro.
País

Chuva forte e rajadas de vento causam alagamentos no Rio; cidade entra em Estágio 2

Frente fria que atingiu o Sul e o Sudeste, e formou tornado no Paraná, provocou transtornos na capital fluminense.

Redação
08 de Novembro de 2025
Ônibus tombado em uma zona de mata. Ao lado do veículo, pertences pessoais de passageiros.
País

Ônibus com 46 passageiros tomba no Tocantins

Motorista teria perdido o controle do veículo; duas pessoas ficaram feridas.

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens dos destroços deixados em cidade no Paraná após passagem de tornado.
País

Nomes das seis vítimas que morreram durante tornado no Paraná são divulgados

Governo do Paraná apontou que 750 pessoas feridas já receberam atendimento.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto aérea de cidade Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que foi atingida por tornado.
País

Tornado, ciclone e furacão: qual a diferença entre os fenômenos?

Eventos têm diferença na escala e potência de destruição.

Redação
08 de Novembro de 2025
Presidente Lula em foto tirada em maio ao evento da COP 30.
País

Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Lula explicou que comitiva do governo federal já está a caminho do estado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto em preto e branco de uma jovem adolescente chamada Julia Kwapis, que morreu em um tornado no Paraná. Ela tem cabelos lisos e dá um sorriso discreto.
País

Jovem de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná

Julia Kwapis faria a Crisma neste sábado (8).

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens de destruição no Paraná após passagem de tornado.
País

Paraná deve receber ajuda humanitária do Governo Federal após tornado, diz ministro

Casas foram destruídas e pessoas morreram durante passagem do fenômeno na sexta (7).

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens do Paraná depois do tornado.
País

Sobe para seis o número de mortos após tornado no Paraná; tragédia deixou 600 feridos

Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros foram mobilizadas em todo o estado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Colagem mostrando o rosto do suspeito e um carro da Polícia Militar de São Paulo.
País

Suspeito de ser contador do PCC, 'Tubarão' morre em confronto com a polícia em São Paulo

O tiroteio aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), na Zona Leste da capital paulista.

Redação
07 de Novembro de 2025
Homem anda de bicicleta sob chuva em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
País

Brasil em alerta: ciclone extratropical avança com ventos de até 100km/h

Fenômeno deve provocar ventos fortes e chuvas intensas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Redação
07 de Novembro de 2025
Uma van escolar preta, com a parte frontal completamente destruída e o para-brisa estilhaçado devido a uma colisão, está parada no meio de uma rua. O capô está amassado e peças do motor expostas. A placa de licença, parcialmente visível, indica
País

Colisão entre van escolar e micro-ônibus deixa crianças feridas em Guarulhos (SP)

Ao todo, cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas conscientes a hospitais da região.

Redação
07 de Novembro de 2025