Diário do Nordeste ganha 1º e 3º lugares em premiação nacional de Jornalismo
Reportagens assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Thatiany Nascimento ganharam prêmios com pautas relacionadas à terceira idade.
O Diário do Nordeste venceu duas vezes o 3º Prêmio Mercantil de Jornalismo. Os resultados foram revelados nesta segunda-feira (3). A edição recebeu reportagens de todo o Brasil sobre o tema "Longevidade e equilíbrio: construindo um futuro financeiro, mental e emocional sustentável".
As reportagens foram assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Ingrid Coelho, da editoria de Negócios, e Thatiany Nascimento, de DN Ceará. A produção audiovisual de ambos os materiais é de Fabiane de Paula.
Os textos escritos por Paloma abordam serviços populares que ajudam idosos no Ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer. Já Thatiany mostrou alunos com mais de 60 anos de idade que estão na universidade para manter a mente ativa e socializar.
Paloma levou o primeiro lugar na categoria Mídia Online de capitais e regiões metropolitanas e Thatiany ficou em terceiro.
Sobre o prêmio
O prêmio é promovido pelo Banco Mercantil, que se posiciona no mercado como o "melhor banco para o público 50+". De acordo com o site da instituição financeira, ela tem mais de nove milhões de clientes e é a quinta maior pagadora de benefícios do INSS no Brasil.
Veja os vencedores
Mídia Eletrônica: podcast, rádio e vídeo
1º lugar: Mônica Pretto - TV Globo - Fantástico
2º lugar: Tatiana Lagôa e Cinthya Oliveira - O Tempo
3º lugar: Fabiana Genestra - RPCTV - TV Globo
Capitais e Regiões Metropolitanas
Mídia Online
1º lugar: Paloma Vargas - Diário do Nordeste
2º lugar: Laura Couto Lopes - 98 News
3º lugar: Thatiany Nascimento - Diário do Nordeste
Mídia Impressa
1º lugar: Fernanda Polo - Zero Hora
2º lugar: Letícia Lopes Oliveira - O Globo
3º lugar: Samuel Eli - O Povo
Interior e Demais Localidades
Mídia impressa e online
1º lugar: Dione Alves - Araraquara News
2º lugar: Joelma Ospedal - Portal de Notícias de Franca
3º lugar: Ana Carolina Behenck - Tubarão Digital