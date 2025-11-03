Diário do Nordeste
Diário do Nordeste ganha 1º e 3º lugares em premiação nacional de Jornalismo

Reportagens assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Thatiany Nascimento ganharam prêmios com pautas relacionadas à terceira idade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Idosa em sala de aula com jovens.
Legenda: Uma das reportagens conta a história de idosos que estão na universidade para se manter ativos e para socializar.
Foto: Fabiane de Paula

O Diário do Nordeste venceu duas vezes o 3º Prêmio Mercantil de Jornalismo. Os resultados foram revelados nesta segunda-feira (3). A edição recebeu reportagens de todo o Brasil sobre o tema "Longevidade e equilíbrio: construindo um futuro financeiro, mental e emocional sustentável".

As reportagens foram assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Ingrid Coelho, da editoria de Negócios, e Thatiany Nascimento, de DN Ceará. A produção audiovisual de ambos os materiais é de Fabiane de Paula.

Os textos escritos por Paloma abordam serviços populares que ajudam idosos no Ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer. Já Thatiany mostrou alunos com mais de 60 anos de idade que estão na universidade para manter a mente ativa e socializar.

Paloma levou o primeiro lugar na categoria Mídia Online de capitais e regiões metropolitanas e Thatiany ficou em terceiro.

Idosa lê tela de computador com a mão no queixo. Na tela, está escrito: Que tipo de idoso eu sou?
Legenda: Os materiais abordam como a cultura digital modificou hábitos antigos de idosos.
Foto: Fabiane de Paula

Sobre o prêmio

O prêmio é promovido pelo Banco Mercantil, que se posiciona no mercado como o "melhor banco para o público 50+". De acordo com o site da instituição financeira, ela tem mais de nove milhões de clientes e é a quinta maior pagadora de benefícios do INSS no Brasil.

Veja também

teaser image
Ceará

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

Veja os vencedores

Mídia Eletrônica: podcast, rádio e vídeo

1º lugar: Mônica Pretto - TV Globo - Fantástico
2º lugar: Tatiana Lagôa e Cinthya Oliveira - O Tempo
3º lugar: Fabiana Genestra - RPCTV - TV Globo

Capitais e Regiões Metropolitanas

Mídia Online

1º lugar: Paloma Vargas - Diário do Nordeste
2º lugar: Laura Couto Lopes - 98 News
3º lugar: Thatiany Nascimento - Diário do Nordeste

Mídia Impressa

1º lugar: Fernanda Polo - Zero Hora
2º lugar: Letícia Lopes Oliveira - O Globo
3º lugar: Samuel Eli - O Povo

Interior e Demais Localidades

Mídia impressa e online

1º lugar: Dione Alves - Araraquara News
2º lugar: Joelma Ospedal - Portal de Notícias de Franca
3º lugar: Ana Carolina Behenck - Tubarão Digital

