Diário do Nordeste ganha 1º e 3º lugares em premiação nacional de Jornalismo

O Diário do Nordeste venceu duas vezes o 3º Prêmio Mercantil de Jornalismo. Os resultados foram revelados nesta segunda-feira (3). A edição recebeu reportagens de todo o Brasil sobre o tema "Longevidade e equilíbrio: construindo um futuro financeiro, mental e emocional sustentável".

As reportagens foram assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Ingrid Coelho, da editoria de Negócios, e Thatiany Nascimento, de DN Ceará. A produção audiovisual de ambos os materiais é de Fabiane de Paula.

Os textos escritos por Paloma abordam serviços populares que ajudam idosos no Ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer. Já Thatiany mostrou alunos com mais de 60 anos de idade que estão na universidade para manter a mente ativa e socializar.

Paloma levou o primeiro lugar na categoria Mídia Online de capitais e regiões metropolitanas e Thatiany ficou em terceiro.

Legenda: Os materiais abordam como a cultura digital modificou hábitos antigos de idosos. Foto: Fabiane de Paula

Sobre o prêmio

O prêmio é promovido pelo Banco Mercantil, que se posiciona no mercado como o "melhor banco para o público 50+". De acordo com o site da instituição financeira, ela tem mais de nove milhões de clientes e é a quinta maior pagadora de benefícios do INSS no Brasil.

Veja os vencedores

Mídia Eletrônica: podcast, rádio e vídeo

1º lugar: Mônica Pretto - TV Globo - Fantástico

2º lugar: Tatiana Lagôa e Cinthya Oliveira - O Tempo

3º lugar: Fabiana Genestra - RPCTV - TV Globo

Capitais e Regiões Metropolitanas

Mídia Online

1º lugar: Paloma Vargas - Diário do Nordeste

2º lugar: Laura Couto Lopes - 98 News

3º lugar: Thatiany Nascimento - Diário do Nordeste

Mídia Impressa

1º lugar: Fernanda Polo - Zero Hora

2º lugar: Letícia Lopes Oliveira - O Globo

3º lugar: Samuel Eli - O Povo

Interior e Demais Localidades

Mídia impressa e online

1º lugar: Dione Alves - Araraquara News

2º lugar: Joelma Ospedal - Portal de Notícias de Franca

3º lugar: Ana Carolina Behenck - Tubarão Digital