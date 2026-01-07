Nota do Enem 2025: veja quando sai e saiba próximos passos

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já começam a contar os dias para a divulgação oficial das notas.

Segundo o Inep, os resultados individuais, que incluem o desempenho nas quatro áreas de conhecimento e na redação, devem ser liberados neste mês para candidatos que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio neste ano.

Já os participantes que fizeram a prova na condição de treineiros terão acesso às notas apenas cerca de 60 dias depois, ou seja, por volta de março, quando também será disponibilizado o espelho da redação, com a correção detalhada das cinco competências avaliadas.

Próximos passos após o resultado

Com as notas em mãos, os candidatos poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em universidades públicas de todo o País.

O Ministério da Educação (MEC) costuma abrir o período de inscrições logo após a divulgação do resultado individual, geralmente no mesmo dia ou poucos dias depois.

Por isso, é importante ficar atento aos canais oficiais do MEC e do Inep, como o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para não perder os prazos que costumam ser curtos.

Uma novidade importante desta edição é que, pela primeira vez, o Sisu permitirá o uso das notas das três edições mais recentes do Enem, 2023, 2024 e 2025, ampliando as possibilidades de ingresso no ensino superior.

Sobre o Enem

O Enem segue como principal porta para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado também no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).