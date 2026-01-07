Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Nota do Enem 2025: veja quando sai e saiba próximos passos

Candidatos poderão usar os resultados das três últimas edições no Sisu.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Grupo de jovens, muitos com mochilas, reunidos na entrada de um edifício, provavelmente uma escola ou universidade.
Legenda: O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já começam a contar os dias para a divulgação oficial das notas.

Segundo o Inep, os resultados individuais, que incluem o desempenho nas quatro áreas de conhecimento e na redação, devem ser liberados neste mês para candidatos que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio neste ano.

Já os participantes que fizeram a prova na condição de treineiros terão acesso às notas apenas cerca de 60 dias depois, ou seja, por volta de março, quando também será disponibilizado o espelho da redação, com a correção detalhada das cinco competências avaliadas.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Guia completo: como usar a nota do Enem 2025 para Sisu, Prouni, Fies e mais

teaser image
Ceará

Veja universidades de Portugal que aceitam a nota do Enem

teaser image
Ceará

Treineiros do Enem 2025: quando sai a nota e como ela pode turbinar sua preparação

Próximos passos após o resultado

Com as notas em mãos, os candidatos poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em universidades públicas de todo o País.

O Ministério da Educação (MEC) costuma abrir o período de inscrições logo após a divulgação do resultado individual, geralmente no mesmo dia ou poucos dias depois.

Por isso, é importante ficar atento aos canais oficiais do MEC e do Inep, como o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para não perder os prazos que costumam ser curtos.

Uma novidade importante desta edição é que, pela primeira vez, o Sisu permitirá o uso das notas das três edições mais recentes do Enem, 2023, 2024 e 2025, ampliando as possibilidades de ingresso no ensino superior.

Sobre o Enem

O Enem segue como principal porta para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado também no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem mostra instrutor do DETRAN Ceará supervisiona um carro de exame prático de direção em uma pista de testes ao ar livre.
Ceará

CE não tem prazo para cadastrar instrutores autônomos de CNH

Profissionais reclamam que atraso mantém usuários dependentes de autoescolas.

Carol Melo
Há 11 minutos
Um soldadinho-do-araripe, pássaro branco com uma crista vermelha e detalhes pretos nas asas e cauda, equilibrado em um galho de árvore.
Ceará

8 animais que só existem no Ceará estão sob ameaça de extinção

De ave a calango, espécies são listadas no livro vermelho de animais em risco.

Theyse Viana
Há 13 minutos
Equipes da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para atender ocorrência em lixão
Ceará

Recicladora morre após acidente no lixão de Russas, no Ceará

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado.

João Lima Neto
Há 1 hora
Grupo de jovens, muitos com mochilas, reunidos na entrada de um edifício, provavelmente uma escola ou universidade.
Ceará

Nota do Enem 2025: veja quando sai e saiba próximos passos

Candidatos poderão usar os resultados das três últimas edições no Sisu.

Redação
Há 1 hora
Foto de Thayze Rodrigues em evento.
Ceará

Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

João Lima Neto
07 de Janeiro de 2026
Aplicativo Meu CadÚnico pode apresentar instabilidade.
Ceará

CadÚnico fica indisponível nesta sexta (9) e suspende atendimentos em Fortaleza

Aplicativo também deve ser afetado por manutenção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Imagem do Menino Jesus escapa de incêndio em Fortaleza

Eletrodomésticos e produtos alimentícios foram atingidos por chamas.

João Lima Neto
06 de Janeiro de 2026
Montagem com duas imagens de monumentos religiosos no Ceará: à esquerda, a estátua da Menina Benigna em Santana do Cariri, cercada por andaimes e operários durante a construção; à direita, a estrutura de aramado metálico formando o rosto da estátua de Santo Antônio em Caridade.
Ceará

Ceará poderá ganhar dois novos 'santos gigantes' em 2026

São pelo menos oito monumentos de até 54 metros existentes no Estado.

Clarice Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza
Ceará

Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza

Um adolescente e três adultos foram retirados do mar da Praia da Cofeco.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Sucata Chico Alves tinha alvará até 2026 apesar de pendências com Bombeiros; documento foi cancelado

Estabelecimento não tinha o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros

Thatiany Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Imagem de Nossa Senhora destruída.
Ceará

Presépio é alvo de vandalismo em Canindé e imagem de Nossa Senhora é destruída; veja vídeo

O caso ocorreu ao lado da Igreja Nossa Senhora das Dores. Autoridades analisam imagens para identificar o responsável.

Lucas Monteiro
05 de Janeiro de 2026
Pessoas caminham pelo calçadão ensolarado da Beira-Mar, em Fortaleza, durante uma onda de calor. A cena mostra pedestres em trajes leves sob a sombra de árvores, com prédios altos e palmeiras ao fundo sob luz solar intensa.
Ceará

Vai chover no Ceará? Veja previsão do tempo para os próximos 15 dias

Registros de chuvas estão abaixo do normal para o mês de janeiro.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
Mulher branca com tatuagem no pulso e vestindo top laranja passa protetor solar no braço esticado. Ao fundo, há um céu azul num dia ensolarado.
Ceará

Onda de calor de até 3 °C acima da média deve seguir no Ceará nos próximos dias; veja cuidados

Combinação de altas temperaturas com baixa umidade exige cuidados com a saúde.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
foto de alunos comentando sobre redação do Enem.
Ceará

Enem 2025: veja data prevista para divulgação do resultado

As notas ficam disponíveis na Página do Participante do Inep.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de duas mulheres venezuelanas sorridentes em um ambiente interno, uma de cabelo curto e a outra de cabelo comprido, com uma atmosfera acolhedora.
Ceará

Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao país

Ana Lucero está recebendo atualizações da mãe sobre o que acontece em Caracas, capital da Venezuela.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
Ceará

Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses

AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

João Lima Neto
05 de Janeiro de 2026
Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza
Ceará

Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza

As vítimas foram resgatadas por vizinhos que tentaram conter as chamas sem sucesso.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Mulher bebendo água ilustra matéria sobre baixa umidade do ar.
Ceará

Com 73 cidades cearenses na lista, Inmet emite aviso de perigo por baixa umidade

Fenômeno pode afetar a saúde das pessoas.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas segurando maquete e prêmio, celebrando o projeto de engenharia ou arquitetura, em ambiente interno
Ceará

Jovem do Pirambu se forma na USP com projeto de revitalização e resgate histórico do bairro

Samuel Serejo quis ligar a cidade e o mar em um trabalho arquitetônico que ganhou reconhecimento na Universidade

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Ceará

MEC e entidades negociam novos critérios para reajustar piso dos professores; veja propostas

Pela regra atual, o reajuste salarial previsto para 2026 é de 0,37%, abaixo da inflação estimada.

Thatiany Nascimento
05 de Janeiro de 2026