Sisu 2026: tudo o que você precisa saber para a primeira chamada

Pela primeira vez, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai permitir que os candidatos escolham suas vagas em universidades públicas usando as notas de até três edições do Enem, 2023, 2024 e 2025.

A seleção será feita automaticamente pelo próprio sistema, que identificará e utilizará a maior média obtida pelo participante.

O resultado oficial do Enem 2025 deve ser divulgado em janeiro de 2026 e, logo depois, será aberto o período de inscrições do Sisu 2026. As datas exatas serão definidas em edital específico do Ministério da Educação (MEC), mas, seguindo o padrão dos últimos anos, o processo deve ocorrer ainda em janeiro.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo Portal de Acesso Único do Governo Federal. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem em uma das edições aceitas e não pode ter sido treineiro, ou seja, ter realizado a prova apenas como teste. Além disso, é necessário ter obtido nota acima de zero na redação.

O que é o Sisu?

O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo. Na última edição, o sistema ofereceu mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas.

Com a ampliação das edições válidas do Enem, o Sisu 2026 promete aumentar as chances de ingresso dos candidatos e tornar o processo mais flexível para quem busca uma vaga no ensino superior público.