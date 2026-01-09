Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26: 'Big Day' acontece hoje (9); veja horário e como assistir

Ao longo do dia, a programação da TV Globo abrirá espaço para revelar os candidatos ao grupo Pipoca.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ambiente interno luxuoso com decoração moderna e sofisticada, destacando sofás de veludo verde com detalhes dourados, poltronas elegantes, mesa de centro com objetos decorativos e piso de mármore escuro. O espaço apresenta painéis geométricos espelhados, iluminação cênica e elementos visuais em tons de dourado e preto, criando um cenário imponente, glamouroso e de alto padrão.
Legenda: 10 confinados da Casa de Vidro, sendo cinco homens e cinco mulheres, entrarão na casa mais vigiada do Brasil.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Com a estreia marcada para segunda-feira (12), o anúncio dos candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil (BBB) 26 acontece nesta sexta (9), data batizada de "Big Day". As revelações começam no período da tarde, durante a programação da TV Globo e com exibição no gshow e Globoplay.

A direção do reality show não divulgou horários oficiais para esses anúncios. Entretanto, é esperado que eles ocorram durantes os intervalos da programação da TV Globo, assim como feito em anos anteriores.

Ao todo, 20 figuras anônimas de todo o Brasil, sendo 10 homens e 10 mulheres, serão apresentadas ao público de casa. Elas estarão espalhadas por cinco Casas de Vidro, distribuídas em todas as regiões do País, e ficarão confinadas na dinâmica até domingo (11), quando a votação do público escolherá os participantes oficiais da Pipoca da edição.

Veja também

teaser image
Zoeira

Decoração BBB 26: veja os primeiros spoilers e temas da casa

teaser image
Zoeira

Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

Tadeu Schmidt, apresentador do reality show desde 2022, comandará os anúncios, que acontecerão simultaneamente à transmissão do confinamento dos possíveis Pipocas na Casa de Vidro.

Já os participantes do grupo Camarote, composto por figuras famosas, só serão anunciados na própria segunda-feira, horas antes da estreia oficial do BBB 26.

Onde assistir ao Big Day?

Nesta sexta, a direção do reality show começa a fazer a cobertura do BBB 26, trazendo personalidades para anunciar e repercutir sobre os brothers e sisters candidatos a Pipocas. Essa exibição acontecerá ao vivo, através do portal gshow e do Globoplay.

Já na televisão aberta, o canal da TV Globo transmitirá o especial Seleção BBB, que tem início nesta sexta, após a novela Três Graças. Até a estreia do BBB 26, o programa apresentará "espiadinhas" e informações sobre os confinados nas Casas de Vidro.

Quando os candidatos Pipoca serão escolhidos?

O resultado da votação para escolher os participantes oficiais do grupo Pipoca será revelado na noite de domingo, durante o especial Seleção BBB, que vai ao ar antes do Fantástico.

A dinâmica será realizada pelo público de casa, que escolherá dois candidatos de cada Casa de Vidro - um homem e uma mulher - para entrar na casa mais vigiada do Brasil. A votação acontecerá pelo portal gshow.

Cidades de cada Casa de Vidro, conforme a região:

  • Norte: Manaus (AM)
  • Nordeste: Salvador (BA)
  • Centro-oeste: Brasília (DF)
  • Sudeste: São Caetano do Sul (SP)
  • Sul: Porto Alegre (RS)
Assuntos Relacionados
Ambiente interno luxuoso com decoração moderna e sofisticada, destacando sofás de veludo verde com detalhes dourados, poltronas elegantes, mesa de centro com objetos decorativos e piso de mármore escuro. O espaço apresenta painéis geométricos espelhados, iluminação cênica e elementos visuais em tons de dourado e preto, criando um cenário imponente, glamouroso e de alto padrão.
Zoeira

BBB 26: 'Big Day' acontece hoje (9); veja horário e como assistir

Ao longo do dia, a programação da TV Globo abrirá espaço para revelar os candidatos ao grupo Pipoca.

Redação
Há 1 hora
A última novela de Fernanda Paes Leme na Globo foi em 2012.
Zoeira

Fernanda Paes Leme volta à Globo em novela vertical

Atriz será vilã de nova produção curta do Globoplay.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado participou duas vezes do BBB, e foi o campeão da edição de 2010.
Zoeira

TBT do BBB: veja participantes que voltaram ao reality em mais de uma edição

Reality show da Globo já apostou em veteranos antes do BBB 26.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Bruna Furlan é neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega e tem 24 anos.
Zoeira

Neta de Carlos Alberto revela câncer com metástase aos 24 anos

Bruna Furlan falou sobre o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de salas de edições anteriores para matéria sobre BBB 26.
Zoeira

Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

Reality busca trazer mudanças divertidas e inovadoras a cada ano.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador Tadeu Schmidt sentado no sofá da sala do BBB 26.
Zoeira

Decoração BBB 26: veja os primeiros spoilers e temas da casa

Materiais, texturas e objetos icônicos ajudam a contar a narrativa da nova temporada.

Raísa Azevedo
08 de Janeiro de 2026
Priscilla descartou a possibilidade de participar do BBB 26, já que irá estrear peça em São Paulo em fevereiro.
Zoeira

Priscilla usa rumor de BBB 26 para divulgar musical

Cantora negou confinamento e confirmou estreia como Susi nos palcos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Pessoa em pé à beira de uma piscina em um cenário amplo e bem iluminado, vestindo suéter claro de manga longa e calça escura. Ao fundo, há espreguiçadeiras, iluminação cênica e uma estrutura arquitetônica moderna com área de convivência, criando a atmosfera de um espaço residencial ou de reality show ao ar livre. A pessoa é Tadeu Schmidt.
Zoeira

Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26

A nova temporada estreia no próximo dia 12 de janeiro.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do jornalista Conrado Corsalette, que morreu aos 47 anos.
Zoeira

Jornalista Conrado Corsalette morre aos 47 anos

Comunicador deixa duas filhas, de 13 e 11 anos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt
Zoeira

BBB 26 começa a movimentar o jogo nesta sexta (9); saiba o que muda

A emissora decidiu "antecipar" detalhes da nova edição do programa em três dias.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Xamã e Sophie Charlotte se beijando em barco na orla de cidade baiana.
Zoeira

Sophie Charlotte e Xamã terminaram? Internautas apontam fim do casal

Entenda o que está por trás das especulações.

Carol Melo
08 de Janeiro de 2026
Homem vestido como Harry Potter, com óculos, segurando uma varinha mágica e cantando em um microfone.
Zoeira

Cantor sósia de Harry Potter muda nome após notificação da Warner

Baiano conhecido como “Harry, O Bruxo” retirou referência ao personagem.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Isabelle Drummond.
Zoeira

‘Sou apaixonada por sertanejo’, diz Isabelle Drummond sobre nova novela

Atriz interpreta Naiane em 'Coração Acelerado', mas revelou relação antiga com o gênero musical.

Mylena Gadelha
07 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o pronunciamento da cantora Flay
Zoeira

Flay fala em acerto com a Globo, mas participação no BBB 26 é cancelada após vazamento

A cantora afirmou que foi procurada pela produção do reality, chegou a reorganizar a carreira, mas teve o convite suspenso depois da informação vir a público.

Lucas Monteiro
07 de Janeiro de 2026
foto do ator Brad Pitt com terno e blusa preta.
Zoeira

Mulher que acreditava estar 'noiva' de Brad Pitt pode ser investigada por falso testemunho

Brasileira foi abordada pela polícia no aeroporto de Erechim (RS), onde afirmou estar aguardando o astro de Hollywood.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Cantora Shakira em apresentação ao vivo no palco, usando vestido roxo brilhante com recortes, segurando um microfone e apontando para o público, sob iluminação cênica intensa, transmitindo energia, movimento e performance musical em show noturno.
Zoeira

Shakira é especulada para próximo show gratuito em Copacabana

Plataforma de streaming disparou e-mail para fãs confirmando o concerto no Rio de Janeiro.

Matheus Facundo
07 de Janeiro de 2026
Millie Bobby Brown (como Eleven) com expressão séria e determinada, olhando diretamente para a câmera, em um cenário escuro com iluminação artificial.
Zoeira

'Conformity Gate': fãs criam teorias e apostam em episódio extra de 'Stranger Things'

Público aponta pistas ocultas e reacende debate sobre final.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Karol Conká participou do BBB 21 e saiu com recorde de rejeição.
Zoeira

Karol Conká diz que só voltaria ao BBB em edição 50+

Cantora afirmou que só toparia reality no futuro e fala sobre haters.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra Stories do Tadeu nos estúdios do BBB.
Zoeira

Tadeu visita casa do BBB 26, mas não revela decoração: 'Arrepiado'

O programa estreia na próxima segunda-feira (12), mas os participantes começam a ser apresentados nesta sexta (9).

Redação
07 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt apresenta o BBB pelo 5º ano consecutivo.
Zoeira

Montagem da casa à seleção do elenco: detalhes do BBB 26 serão revelados no Fantástico

Especial "Como Nasce um BBB" irá ao no próximo domingo (11), um dia antes da estreia do reality.

Redação
06 de Janeiro de 2026