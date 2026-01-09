BBB 26: 'Big Day' acontece hoje (9); veja horário e como assistir

Com a estreia marcada para segunda-feira (12), o anúncio dos candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil (BBB) 26 acontece nesta sexta (9), data batizada de "Big Day". As revelações começam no período da tarde, durante a programação da TV Globo e com exibição no gshow e Globoplay.

A direção do reality show não divulgou horários oficiais para esses anúncios. Entretanto, é esperado que eles ocorram durantes os intervalos da programação da TV Globo, assim como feito em anos anteriores.

Ao todo, 20 figuras anônimas de todo o Brasil, sendo 10 homens e 10 mulheres, serão apresentadas ao público de casa. Elas estarão espalhadas por cinco Casas de Vidro, distribuídas em todas as regiões do País, e ficarão confinadas na dinâmica até domingo (11), quando a votação do público escolherá os participantes oficiais da Pipoca da edição.

Tadeu Schmidt, apresentador do reality show desde 2022, comandará os anúncios, que acontecerão simultaneamente à transmissão do confinamento dos possíveis Pipocas na Casa de Vidro.

Já os participantes do grupo Camarote, composto por figuras famosas, só serão anunciados na própria segunda-feira, horas antes da estreia oficial do BBB 26.

Onde assistir ao Big Day?

Nesta sexta, a direção do reality show começa a fazer a cobertura do BBB 26, trazendo personalidades para anunciar e repercutir sobre os brothers e sisters candidatos a Pipocas. Essa exibição acontecerá ao vivo, através do portal gshow e do Globoplay.

Já na televisão aberta, o canal da TV Globo transmitirá o especial Seleção BBB, que tem início nesta sexta, após a novela Três Graças. Até a estreia do BBB 26, o programa apresentará "espiadinhas" e informações sobre os confinados nas Casas de Vidro.

Quando os candidatos Pipoca serão escolhidos?

O resultado da votação para escolher os participantes oficiais do grupo Pipoca será revelado na noite de domingo, durante o especial Seleção BBB, que vai ao ar antes do Fantástico.

A dinâmica será realizada pelo público de casa, que escolherá dois candidatos de cada Casa de Vidro - um homem e uma mulher - para entrar na casa mais vigiada do Brasil. A votação acontecerá pelo portal gshow.

Cidades de cada Casa de Vidro, conforme a região: