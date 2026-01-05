BBB 26 estreia em uma semana; veja o que já foi revelado

Falta pouco para o início do BBB 26, que estreia em 12 de janeiro, e a Globo já adiantou uma série de mudanças que prometem deixar o jogo mais imprevisível desde o primeiro dia. A nova temporada chega com reforço de ex-participantes, mecânicas para movimentar quem ficar apagado e um pacote robusto de interação com o público, dentro e fora da casa.

Antes mesmo da estreia oficial, o reality começa nas ruas: cinco Casas de Vidro serão montadas em diferentes regiões do país: São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). Cada uma reunirá quatro candidatos, e o público será responsável por escolher quem entra no jogo. Ao todo, 10 participantes do grupo Pipoca sairão dessas vitrines espalhadas pelo Brasil, todas com transmissão ao vivo no Globoplay ao longo do dia.

Além da divisão tradicional entre Pipoca e Camarote, o BBB 26 traz um terceiro grupo que promete mexer com a dinâmica da casa: os Veteranos, formados por ex-BBBs que já marcaram outras edições. A identidade dos nomes ainda é mantida em sigilo, mas a produção garante que o elenco não passará despercebido.

Mais poder para o público

A edição também investe pesado em recursos para evitar jogadores apagados. Um dos destaques é o Laboratório, uma espécie de banco de reservas com participantes prontos para entrar no jogo caso o público decida substituir alguém da casa. A proposta é clara: manter o elenco ativo e disposto a jogar.

Outro elemento clássico que ganha força é o Big Fone. Desta vez, serão três aparelhos espalhados pela casa, e caberá ao público decidir qual deles trará a mensagem decisiva. A imprevisibilidade aumenta, assim como a pressão por reflexos rápidos.

No digital, o Globoplay amplia a experiência com 12 sinais simultâneos de transmissão e um novo Mosaico BBB, que permite escolher não só a câmera, mas também o áudio de cada ambiente. Já os fãs de palpites poderão participar do Cartola BBB, um fantasy game integrado ao aplicativo, com pontuação baseada no desempenho dos confinados ao longo da temporada.

A cobertura também ganha reforço. O Mesacast BBB passa a ser comandado por Vinícius Nascimento e Aline Patriarca, com Foquinha e Ed Gama, enquanto o Big Show reúne Ed Gama e Ana Clara para análises semanais. Rafael Portugal e Rodrigo Sant’anna seguem no humor, Thiago Oliveira assume os flashes da programação e Gil do Vigor retorna ao Bate-Papo BBB, ao lado de Ceci Ribeiro, recebendo os eliminados.

Com tantas novidades, o BBB 26 promete começar acelerado, e sem dar muito espaço para quem entrar achando que dá para se esconder no jogo.