BBB 26: participantes do grupo 'pipoca' serão conhecidos na sexta (9)

Os candidatos ao grupo Pipoca do BBB 26 serão divulgados na sexta-feira (9), dias antes da estreia oficial da nova temporada do reality show. Os anúncios, segundo confirmado pela TV Globo, serão feitos pelo apresentador Tadeu Schmidt ao longo da programação da emissora.

Diferente dos "pipocas", os integrantes dos grupos "Camarote" e "Veteranos" só serão revelados ao público na própria segunda-feira (12), data oficial da estreia do programa.

Votação nos participantes

Conforme já adiantado pela produção do BBB 26, o público terá a responsabilidade de escolher 10 participantes do jogo, todos saídos das casas de vidro espalhadas pelas diferentes regiões do Brasil.

O público, então, escolherá os participantes desejados por meio do gshow, em uma votação que definirá um homem e uma mulher de cada casa para seguir ao confinamento. Os escolhidos serão anunciados no "Seleção BBB", uma espécie de programa criado para a divulgação que será exibido após o "Domingão com Huck", ainda no domingo (11).

Para acompanhar todos os detalhes das casas de vidro, os espectadores também poderão assistir ao 'Seleção BBB', na TV Globo, além de acessar o streaming Globoplay. Um especial será exibido nos dias 9 e 10 de janeiro, logo após a novela "Três Graças".