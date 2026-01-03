'Vamos desapegar dos ex', diz Narcisa em nova chamada do BBB; web aponta indireta para Boninho

Narcisa Tamborindeguy, Inês Brasil, Karol Conká e Dani Calabresa estrelaram mais um vídeo de divulgação da 26ª temporada do Big Brother Brasil neste sábado (3).

Com previsão para começar no dia 12 de janeiro, o reality show terá a tradicional participação dos grupos Pipoca e Camarote, mas com a novidade da presença dos Veteranos — ex BBB's.

"Eu quero pipoca cheio de dívidas e muito luxo no camarote", pediu Inês. "Vamos desapegar de todos os ex", acrescentou Narcisa, no que internautas interpretaram como uma indireta para o ex-diretor do programa, Boninho — também ex-marido da socialite e advogada.

"Língua de chicote para todo lado", prometeu Karol, em alusão a uma célebre frase sua no BBB 21.

"Em 2026, o BBB é nosso", finalizou Tadeu Schmidt, que segue apresentando a atração nesta temporada.

Veja também Zoeira Pré-confinamento para o BBB 26 começa sábado (3), diz jornalista Zoeira Ana Paula Renault é apontada como confirmada no BBB 26; relembre trajetória

Novidades da edição

Além da participação dos veteranos, a edição deste ano conta com outras novidades, como as cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil em busca dos dez integrantes do grupo Pipoca.

Da mesma forma como acontece no esporte, a Globo também preparou um "Cartola" para os apaixonados pelo reality show. No game, a cada semana, o público poderá montar times com os participantes do programa, acumulando pontos conforme o desempenho de cada um.

Outra mudança que promete dar o que falar é a possibilidade de o público trocar os jogadores que considerarem "plantas" na edição.