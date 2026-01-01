Diário do Nordeste
Ana Paula Renault é apontada como confirmada no BBB 26; relembre trajetória

Ex-sister da edição de 2016, a jornalista acumula experiências em realities e na TV.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A jornalista Ana Paula Renault posa para uma foto em um estúdio de televisão, passando as mãos pelos cabelos loiros ondulados enquanto encara a câmera com uma expressão séria. Ela veste uma blusa preta acetinada e um colar dourado, sob a iluminação forte dos refletores que aparecem ao fundo do cenário.
Legenda: Ana Paula Renault será uma das veteranas do BBB 26, diz colunista.
Foto: Reprodução / Instagram

A jornalista Ana Paula Renault, que ficou conhecida nacionalmente no Big Brother Brasil 16, é uma das participantes confirmadas para a edição de 2026 do reality, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.

A ex-sister já teria fechado acordo para retornar ao programa como “veterana” e o confinamento prévio deve começar no sábado (3). Após ser expulsa do BBB 16, Ana Paula participou em 2018 do reality “A Fazenda 10”, da Record. 

Entre as novidades do BBB 26, estão a divisão entre participantes novos, brothers e sisters que irão retornar para uma nova chance e os “camarotes”. A nova edição estreia no dia 12 de janeiro.

Relembre passagem de

Ana Paula no BBB 16

Na 16ª edição do Big Brother Brasil, Ana Paula conquistou o público pela personalidade e por não fugir de conflitos com os outros participantes.

O bordão “olha ela!”, criado espontaneamente pela sister ao ser eliminada em um paredão falso e retornar ao jogo com informações privilegiadas, é um dos marcos da passagem de Ana Paula pela casa.

Ana Paula Renault é uma mulher branca e loira. Na foto, ela está com a mão no peito e sua expressão é de tristeza e surpresa.
Legenda: Ana Paula Renault foi expulsa por agressão.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Outro marco foi a forma de saída dela do reality. Apesar de ser favorita do público, a jornalista foi expulsa do BBB após um caso de agressão a um dos brothers da edição.

A Fazenda e programas de TV

Após a expulsão, Ana Paula seguiu participando de programas de TV. Na própria Globo, fez pontas no Vídeo Show e até na novela “Haja Coração”. Em 2018, retornou aos realities participando de “A Fazenda”. Foi a terceira eliminada.

Nos últimos anos, a jornalista atuou como repórter, comentarista e apresentadora em programas como o “Fofocalizando”, do SBT, e de maneira breve no "Melhor da Tarde”, a Band.

Especulações de outros “veteranos”

Desde que a Globo confirmou o retorno de ex-participantes do BBB ao reality em 2026, fãs do Big Brother Brasil têm especulado e demandado nas redes sociais alguns nomes.

Ana Paula Renault era uma das mais comentadas e demandadas pelo público. Além dela, nomes como Sarah Andrade, do BBB 21, Arthur Picoli, também da edição de 2021, e Jonas Sulzbach, do BBB 12, têm sido ventilados entre fãs e imprensa.

