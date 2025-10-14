Diário do Nordeste
BBB 26 anuncia novidades com ex-participantes e cinco casas de vidro; veja mudanças

Público vai escolher metade dos participantes da 26ª temporada do reality

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Tadeu Schmidt durante apresentação no Upfront Globo sobre as novidades da emissora
Legenda: Tadeu Schmidt anunciou as cinco Casas de Vidro do BBB 26 ao lado de ex-participantes do reality no Upfront Globo
Foto: Globo/ Renato Pizzutto.

Em 2026, o BBB terá Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil, retorno de nomes já conhecidos e até a possibilidade de eliminação de quem não estiver rendendo no jogo.

A novidade foi anunciada pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, durante o evento Upfront Globo, realizado na noite da última segunda-feira (13) e usado para apresentar os produtos comerciais da emissora para o mercado de publicidade.

"A primeira grande decisão do BBB 26 vai ser tomada aqui... Em Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil", disse ele ao falar sobre uma falsa Casa de Vidro montada no evento. 

Segundo Tadeu, a edição ficará marcada pelo fato de que "quem manda é o público". "Em 2026, vão ter mais poder de decisão do que nunca. O púbico, simplesmente, vai escolher metade dos participantes da nova temporada", garantiu.

Mas as Casas de Vidro já são conhecidas, diferente da possibilidade de retirar participantes no meio da temporada sem paredão, por exemplo.

"Depois que o jogo começar, o público também vai poder substituir um jogador a qualquer momento do jogo. Tipo, não está rendendo? Está fraco? Vai entrar outra pessoa no seu lugar, simples assim. É nossa política de tolerância zero com as plantas. E tem mais, só pode entrar na casa quem tiver desesperado por dinheiro", continuou.

Retorno de ex-BBBs

Toda nova temporada do Big Brother Brasil é cercada de mistérios, mas há algum tempo espectadores criavam algumas expectativas, como o retorno de ex-participantes, por exemplo. 

Determinados a movimentar ainda mais a edição, os produtores do programa trouxeram um dos principais apelos dos expectadores para 2026. Quem não imaginou como seria o retorno de Karol Conká para a casa mais vigiada do Brasil? A cantora, inclusive, foi usada em publicidade para anunciar a novidade.

"Atenção, a Rede Globo convoca todos os ex-BBBs para o recall de participantes", disse a artista em vídeo. O retorno dela, entretanto, não foi confirmado pela emissora.

"No BBB 26 vai ter um novo grupo de participante, os Veteranos, gente que já esteve no BBB, personagens que marcaram suas edições agora vão voltar para tentar outra vez o grande prêmio... Teremos os veteranos e os tradicionais Pipoca e Camarote", explicou o apresentador, excluindo a possibilidade das duplas no novo ano.

