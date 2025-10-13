O que acontece com Maria de Fátima em ‘Vale Tudo’? Duas mudanças marcam a nova versão

Após um casamento fracassado com Afonso (Humberto Carrão), chantagens e extorsões contra Odete Roitman (Debora Bloch), o desfecho de Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" será sofrido — mas trará uma reviravolta no último capítulo, previsto para ir ao ar na sexta-feira (17).

Depois de cair em desgraça como influenciadora digital, a vilãzinha perderá todo o status e o dinheiro conquistado com seus crimes, provando que nunca soube administrar o próprio sucesso.

Legenda: Duas mudanças marcam o remake: a forma como Raquel fica com o neto e o destino amoroso de Maria de Fátima. Foto: Angélica Goudinho / TV Globo.

O que acontece na nova versão

Primeiro, Fátima será despejada do apart-hotel onde mora, por falta de dinheiro para pagar a estadia. Desesperada, ela implora ajuda a César (Cauã Reymond), mas acaba humilhada pelo bon vivant, que se torna dono de metade da TCA após o casamento com Odete Roitman.

Sem saída, a moça recorre à mãe, Raquel (Taís Araújo), que cumpre a promessa de não sustentá-la.

Fátima, então, aceita trabalhar como atendente em uma padaria, depois de ser recusada tanto na Paladar, empresa de Raquel, quanto na Tomorrow, agência onde começou sua escalada social.

Com o salário modesto, ela percebe que o valor é insuficiente para manter o padrão de vida que ostentava nas redes sociais. Passa a andar de transporte coletivo lotado e se muda para um pequeno apartamento, semelhante aos que sempre chamou de “muquifo”.

Mesmo empregada, Fátima continua arrogante: trata os clientes com grosseria e demonstra desdém pelas obrigações. Nos capítulos finais, ela dará à luz Salvador, filho que será criado por Raquel e Ivan (Renato Góes).

Veja também Zoeira Zé Felipe e Ana Castela trocam primeiro beijo em público Zoeira Wepink, empresa de Virginia Fonseca, é proibida pelo MP de vender produtos em lives

Como foi o final de Fátima na versão original

Duas mudanças marcam o remake: a forma como Raquel fica com o neto e o destino amoroso de Maria de Fátima.

Na novela de 1988, a personagem vivida por Gloria Pires chegou a vender o próprio filho para um casal de estrangeiros por 25 mil dólares. O bebê acabou sendo resgatado por Raquel (Regina Duarte) antes do embarque do casal, e criado por ela e Ivan (Antonio Fagundes).

Na nova versão, não haverá venda do bebê: Fátima, sem condições financeiras ou emocionais, entrega Salvador para a mãe, que o cria com o marido.

Legenda: Na nova versão, Fátima vai aplicar o golpe do baú em um novo milionário e passa a desfrutar dos luxos proporcionados por ele, e não venderá o filho. Foto: Reprodução / TV Globo.

Trisal e nova paixão

Outra alteração envolve a conturbada relação entre Fátima e César. Assim como no original, o casal rompe e reata no fim, mas o desfecho será diferente.

Em 1988, César (Carlos Alberto Riccelli) fugiu para a Europa após subornar Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Lá, conheceu o príncipe Giovanni (Marco Manzano), de quem se tornou amante.

De volta ao Brasil, ele propôs a Fátima um casamento de fachada com o príncipe, por 1 milhão de dólares ao ano, para esconder a orientação sexual do nobre e formaram um trisal.

Na nova versão, esse arco será substituído pela entrada de Carvana, um rico empresário que muda o rumo da vilã. Fátima aplica um golpe do baú e passa a desfrutar dos luxos ao lado do milionário. O ator que fará o milionário ainda não foi revelado.

No último capítulo, ela estará em um haras, acompanhada de César, Olavo (Ricardo Teodoro) e Carvana. Raquel a reencontra apenas uma vez, ainda na pobreza, ao convidá-la para um almoço em família, um gesto de compaixão que sela o fim da rivalidade entre mãe e filha.