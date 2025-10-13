Diário do Nordeste
O que acontece com Maria de Fátima em ‘Vale Tudo’? Duas mudanças marcam a nova versão

Influenciadora cai em desgraça, mas consegue reviravolta no último capítulo

Redação
Zoeira
Cena de Vale Tudo, onde Raquel (Tais Araujo) se encontra ao fundo na porta do apartamento de Maria de Fátima (Bela Campos), que se mostra abalada.
Legenda: Fátima aceitará trabalhar como atendente em uma padaria, depois de ser recusada tanto na Paladar, empresa de Raquel, quanto na Tomorrow, agência onde começou sua escalada social.
Foto: Angélica Goudinho / TV Globo.

Após um casamento fracassado com Afonso (Humberto Carrão), chantagens e extorsões contra Odete Roitman (Debora Bloch), o desfecho de Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" será sofrido — mas trará uma reviravolta no último capítulo, previsto para ir ao ar na sexta-feira (17).

Depois de cair em desgraça como influenciadora digital, a vilãzinha perderá todo o status e o dinheiro conquistado com seus crimes, provando que nunca soube administrar o próprio sucesso.

Maria de Fátima (Bella Campos) em cena de Vale Tudo, chorando.
Legenda: Duas mudanças marcam o remake: a forma como Raquel fica com o neto e o destino amoroso de Maria de Fátima.
Foto: Angélica Goudinho / TV Globo.

O que acontece na nova versão

Primeiro, Fátima será despejada do apart-hotel onde mora, por falta de dinheiro para pagar a estadia. Desesperada, ela implora ajuda a César (Cauã Reymond), mas acaba humilhada pelo bon vivant, que se torna dono de metade da TCA após o casamento com Odete Roitman.

Sem saída, a moça recorre à mãe, Raquel (Taís Araújo), que cumpre a promessa de não sustentá-la.

Fátima, então, aceita trabalhar como atendente em uma padaria, depois de ser recusada tanto na Paladar, empresa de Raquel, quanto na Tomorrow, agência onde começou sua escalada social.

Com o salário modesto, ela percebe que o valor é insuficiente para manter o padrão de vida que ostentava nas redes sociais. Passa a andar de transporte coletivo lotado e se muda para um pequeno apartamento, semelhante aos que sempre chamou de “muquifo”.

Mesmo empregada, Fátima continua arrogante: trata os clientes com grosseria e demonstra desdém pelas obrigações. Nos capítulos finais, ela dará à luz Salvador, filho que será criado por Raquel e Ivan (Renato Góes).

Como foi o final de Fátima na versão original

Duas mudanças marcam o remake: a forma como Raquel fica com o neto e o destino amoroso de Maria de Fátima.

Na novela de 1988, a personagem vivida por Gloria Pires chegou a vender o próprio filho para um casal de estrangeiros por 25 mil dólares. O bebê acabou sendo resgatado por Raquel (Regina Duarte) antes do embarque do casal, e criado por ela e Ivan (Antonio Fagundes).

Na nova versão, não haverá venda do bebê: Fátima, sem condições financeiras ou emocionais, entrega Salvador para a mãe, que o cria com o marido.

Cena da primeira versão de Vale Tudo, mostrando Maria de Fátima (Gloria Pires), com um bebê no colo, antes de entregá-lo a um casal de estrangeiros por 25 mil dólares.
Legenda: Na nova versão, Fátima vai aplicar o golpe do baú em um novo milionário e passa a desfrutar dos luxos proporcionados por ele, e não venderá o filho.
Foto: Reprodução / TV Globo.

Trisal e nova paixão

Outra alteração envolve a conturbada relação entre Fátima e César. Assim como no original, o casal rompe e reata no fim, mas o desfecho será diferente.

Em 1988, César (Carlos Alberto Riccelli) fugiu para a Europa após subornar Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Lá, conheceu o príncipe Giovanni (Marco Manzano), de quem se tornou amante. 

De volta ao Brasil, ele propôs a Fátima um casamento de fachada com o príncipe, por 1 milhão de dólares ao ano, para esconder a orientação sexual do nobre e formaram um trisal.

Na nova versão, esse arco será substituído pela entrada de Carvana, um rico empresário que muda o rumo da vilã. Fátima aplica um golpe do baú e passa a desfrutar dos luxos ao lado do milionário. O ator que fará o milionário ainda não foi revelado.

No último capítulo, ela estará em um haras, acompanhada de César, Olavo (Ricardo Teodoro) e Carvana. Raquel a reencontra apenas uma vez, ainda na pobreza, ao convidá-la para um almoço em família, um gesto de compaixão que sela o fim da rivalidade entre mãe e filha.

11 de Outubro de 2025