Zé Felipe e Ana Castela trocam primeiro beijo em público
Cantores têm compartilhado momentos juntos nas redes sociais
Os cantores Zé Felipe e Ana Castela confirmaram os boatos de romance e trocaram o primeiro beijo em público, na gravação do Domingo Legal, do SBT.
As imagens foram publicadas no perfil do programa no Instagram. A participação do recente casal deve ser exibida na atração da próxima semana.
Os rumores do relacionamento começaram pouco após Zé Felipe se separar de Virginia Fonseca, em maio deste ano.
O sertanejo e Ana Castela têm compartilhado diversos momentos juntos e lançaram uma música em parceria, 'Sua Boca Mente'.
Ana Castela confirmou ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, que os dois estão se conhecendo.
“Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas”, disse.