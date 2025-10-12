Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados em clima de romance em iate

As especulações de romance entre a cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau estão cada vez mais fortes. Os dois foram flagrados em momentos íntimos no iate da artista na Califórnia.

As imagens, publicada pelo jornal Daily Mail, mostram a diva pop em um maiô preto e o canadense sem camisa. O casal trocou beijos e abraços a bordo do iate.

Os rumores do relacionamento começaram no fim de julho, quando os dois foram flagrados jantando juntos em Montreal.

Pouco depois, Trudeau apareceu na plateia de um show de Katy Perry na cidade, parte da turnê 'Lifetimes'.

Legenda: Katy Perry e Justin Trudeau em iate na Califórnia. Foto: Reprodução

ROMANCE EM ESTÁGIO INICIAL

Em agosto, a revista People confirmou com fontes próximas aos dois que o romance estava em estágio inicial. “Os dois tiveram uma conexão instantânea", disse.

Katy Perry oficializou o fim de sua relação com o ator Orlando Bloom em julho. Os dois passaram quase dez anos juntos e tiveram uma filha, Daisy.

Após o término, Orlando chegou a publicar fotos de momentos em família com a presença da cantora, sinalizando que um clima amigável entre os dois.

Já Justin Trudeau se separou da ex-apresentadora Sophie Grégoire em 2023. Eles têm três filhos juntos.