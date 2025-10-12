Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados em clima de romance em iate

Cantora e ex-primeiro-ministro do Canadá são alvo de especulações desde julho

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:47)
Zoeira
Montagem de fotos de Katy Perry e Justin Trudeau, que estão se relacionando.
Legenda: Katy Perry e Justin Trudeau foram flagrados aos beijos em iate na Califórnia.
Foto: AFP

As especulações de romance entre a cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau estão cada vez mais fortes. Os dois foram flagrados em momentos íntimos no iate da artista na Califórnia.

As imagens, publicada pelo jornal Daily Mail, mostram a diva pop em um maiô preto e o canadense sem camisa. O casal trocou beijos e abraços a bordo do iate.

Os rumores do relacionamento começaram no fim de julho, quando os dois foram flagrados jantando juntos em Montreal.

Pouco depois, Trudeau apareceu na plateia de um show de Katy Perry na cidade, parte da turnê 'Lifetimes'.

Foto de Katy Perry e Justin Trudeau em iate na Califórnia.
Legenda: Katy Perry e Justin Trudeau em iate na Califórnia.
Foto: Reprodução

ROMANCE EM ESTÁGIO INICIAL

Em agosto, a revista People confirmou com fontes próximas aos dois que o romance estava em estágio inicial. “Os dois tiveram uma conexão instantânea", disse.

Katy Perry oficializou o fim de sua relação com o ator Orlando Bloom em julho. Os dois passaram quase dez anos juntos e tiveram uma filha, Daisy.

Após o término, Orlando chegou a publicar fotos de momentos em família com a presença da cantora, sinalizando que um clima amigável entre os dois.

Já Justin Trudeau se separou da ex-apresentadora Sophie Grégoire em 2023. Eles têm três filhos juntos. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Demi Lovato nega vinda ao Brasil em publicação de fã-clube de Fortaleza

teaser image
Zoeira

Final de Stranger Things chega a Netflix em dezembro, veja antes e depois do elenco

teaser image
Zoeira

Padre nega pedidos de oração por Odete Roitman: 'Não estarei atendendo'

Assuntos Relacionados
Foto da jornalista Sonia Bridi.
Zoeira

‘Fantástico’ deste domingo (12) estreia série sobre mudanças climáticas

Ainda na edição, Lázaro Ramos e Ana Maria Gonçalves conversam sobre literatura no quadro "Negritudes"

Redação
Há 26 minutos
Montagem de fotos de Katy Perry e Justin Trudeau, que estão se relacionando.
Zoeira

Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados em clima de romance em iate

Cantora e ex-primeiro-ministro do Canadá são alvo de especulações desde julho

Redação
Há 1 hora
Imagem promocional com elenco de Stranger Things, série da Netflix que terá quinta temporada neste ano.
Zoeira

Final de Stranger Things chega a Netflix em dezembro, veja antes e depois do elenco

Série estreou em 2016 e acompanhou crescimento e atores mirins

Redação
Há 2 horas
Michelle Barros e Shia Phoenix deitados na baia.
Zoeira

Michelle Barros, de A Fazenda 17, é casada? Jornalista se envolveu com peão no reality

Apresentadora expôs seus sentimentos em conversa com Shia Phoenix

Redação
12 de Outubro de 2025
Debora Bloch e Luciano Huck conversam durante a gravação do programa.
Zoeira

‘Vale Tudo’ e nova etapa da Dança dos Famosos são destaques no 'Domingão'

A atriz Débora Bloch, que dá vida à vilã Odete Roitman, fala sobre a reta final da trama e participa como jurada da competição de dança

Redação
12 de Outubro de 2025
Duas versões da personagem Odete Roitman, vilã da novela Vale Tudo
Zoeira

Nome de Odete Roitman é usado em caso fictício na Justiça do MS; entenda

Personagem criada para novela Vale Tudo de 1988 é uma das principais vilãs da dramaturgia.

Redação
12 de Outubro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Power Rangers' hoje (12/10)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Power Rangers' hoje (12/10)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'

Redação
12 de Outubro de 2025
O apresentador e cantor Daniel
Zoeira

‘Viver Sertanejo’ deste domingo destaca fé em Nossa Senhora Aparecida

Programa terá edição especial repleta de espiritualidade

Redação
12 de Outubro de 2025
Apresentadores do Globo Rural no estúdio do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (12) destaca a produção de frutas vermelhas

Programa vai ao ar após o Auto Esporte

Redação
12 de Outubro de 2025
Diane Keaton tinha 79 anos
Zoeira

Diane Keaton colocou casa à venda pouco antes de morrer aos 79 anos, diz site

Ícone de Hollywood enfrentava uma piora repentina na saúde e passou os últimos meses reclusa, cercada pela família na Califórnia

Redação
11 de Outubro de 2025
Carolina compartilha com seus seguidores a rotina com a
Zoeira

Influenciadora com 'pior dor do mundo' revela conversa com a filha sobre desejo de eutanásia

Carolina Arruda compartilha nas redes sociais sua rotina com o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo

Redação
11 de Outubro de 2025
Janielly é irmã do ex-BBB Gil do Vigor e mostrou o acidente que sofreu nas redes sociais
Zoeira

Irmã de Gil do Vigor sofre acidente em Pernambuco: 'a vida realmente é um sopro'

Janielly Nogueira estava com a filha e uma amiga quando o carro foi fechado por outro veículo; todas passam bem após o susto

Redação
11 de Outubro de 2025
O look usado por Bruna no casamento dividiu opiniões
Zoeira

Bruna Griphao reage a críticas sobre vestido usado no casamento de Lexa

Atriz admitiu que não gostou do próprio look e explicou que recebeu apenas dez minutos antes da cerimônia

Redação
11 de Outubro de 2025
Marcos Mion, com microfone em uma mão, toca o ombro do jornalista Niro Souza.
Zoeira

‘Caldeirão com Mion' recebe elenco de ‘Três Graças’ neste sábado (11)

Programa também receberá repórter que viralizou ao utilizar Libras

Redação
11 de Outubro de 2025
Show de música ao vivo com Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando e tocando violão, acompanhado por músicos mais jovens ao fundo, em um palco iluminado. Em episódio especial em homenagem a Caetano Veloso e o aniversário de 25 anos do programa Altas Horas.
Zoeira

Especial de 25 anos do 'Altas Horas' terá Caetano, Gil, Ivete e Ney Matogrosso

Neste sábado (11), é exibido o "especial dos especiais", contou Serginho Groisman

Geovana Almeida*
11 de Outubro de 2025
Natalie Morales deixa a série após a morte de sua personagem
Zoeira

Morte de personagem marca estreia da 22ª temporada de 'Grey’s Anatomy'

A atriz Natalie Morales se despediu da médica Monica Beltran e disse ser grata pela experiência, apesar do fim inesperado de sua participação

Redação
11 de Outubro de 2025
Lexa e Ricardo homenagearam a filha durante o casamento, que faleceu dias após nascer
Zoeira

Lexa e Ricardo Vianna se casam em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

Cantora e ator oficializaram a união nesta sexta-feira (10) com a presença de amigos famosos e fizeram homenagem à filha Sofia, que morreu poucos dias após o nascimento

Redação
11 de Outubro de 2025
Silvero Pereira falou sobre a aproximação do pai
Zoeira

Silvero Pereira fala sobre reconciliação com o pai e aprendizado após a perda

Ator de 43 anos contou que a relação com o genitor mudou depois dos 30 e que pôde se despedir dele com amor e gratidão

Redação
11 de Outubro de 2025
Loreto e Nanda nos bastidores do filme sobre o cantor Chorão
Zoeira

José Loreto estaria vivendo romance com a atriz Nanda Marques na Bahia

Atores teriam se aproximado durante as gravações do filme sobre Chorão, líder do Charlie Brown Jr., e vivem romance discreto longe das redes sociais

Redação
11 de Outubro de 2025
Jojo Todynho falou sobre se arrepender de atitudes do passado
Zoeira

Jojo Todynho rebate indiretas do ex-marido após comentário sobre vida íntima

A cantora afirmou viver a melhor fase de sua vida ao lado do atual namorado, Thiago Gonçalves

Redação
11 de Outubro de 2025