Padre nega pedidos de oração por Odete Roitman: 'Não estarei atendendo'

Uma fala do padre Cleber Pagliochi, da Paróquia São Daniel de Seara, em Santa Catarina, está repercutindo nas redes sociais. O religioso disse que não atenderá pedidos dos fiéis para que orasse pela vilã da novela "Vale Tudo", Odete Roitman.

Em nota oficial publicada no Instagram nessa quinta-feira (9), o pároco escreveu: "Diante de inúmeras mensagens que venho recebendo, informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman".

"Por mais marcante que [a vilã] seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais", escreveu o padre. A vilã, interpretada por Debora Bloch, morreu assassinada na última semana, marcando a reta final da novela.

Veja também Zoeira Confira imagens do funeral de Odete Roitman em 'Vale Tudo' Zoeira TV Globo decide 'descansar' a imagem de Débora Bloch após atriz viver Odete Roitman Zoeira Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de 'Vale Tudo', no RJ

Quem matou Odete Roitman?

O capítulo final de "Vale Tudo" será na sexta-feira (17), e as redes sociais estão fervendo com teorias para desvendar quem matou Odete Roitman. A autora da trama, Manuela Dias, afirmou que existem cinco principais suspeitos do assassinato da bilionária, são eles:

Celina (irmã de Odete)

César (marido de Odete, interpretado por Cauã Reymond)

Heleninha (filha da vilã)

Marco Aurélio (marido de Leila, assassina na primeira versão da novela)

Maria de Fátima (interpretada por Bella Campos)

Mas uma das teorias favoritas dos internautas é a de que a personagem está viva e teria forjado a própria morte para curtir dias de descanso, longe da família, enquanto todos acham que ela está morta.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.