Quem matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Vote na enquete

A vilã Odete Roitman foi morta no capítulo dessa segunda-feira (6) de "Vale Tudo".

Na novela, a cena do assassinato fez homenagem à versão original e deixou a dúvida no ar: quem matou a dona da TCA?

Cinco personagens estão na lista de suspeitos. São eles:

César (Cauã Reymond);

Heleninha (Paola Oliveira);

Marco Aurélio (Alexandre Nero);

Maria de Fátima (Bella Campos);

Tia Celina (Malu Galli).

Nos capítulos anteriores, eles separadamente tramaram matar a vilã, interpretada pela atriz Debora Bloch.

Agora, após a exibição do episódio, o Diário do Nordeste quer saber quem você acha que matou Odete Roitman.

Quando o assassino será revelado?

O assassinato de Odete aconteceu no Copacabana Palace e marca a reta final da novela, que acaba em 17 de outubro.

A expectativa é que o autor do disparo que matou a vilã seja revelado no último capítulo da trama.

Segundo a TV Globo, foram gravados 10 finais diferentes para a novela, então nem os atores sabem quem matou Odete Roitman.