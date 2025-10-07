Diário do Nordeste
Quem matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Vote na enquete

O Diário do Nordeste quer saber quem você acha que matou a vilã

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 10:59)
Zoeira
Imagem mostra personagem Odete Roitman, da novela Vale Tudo, morta após levar um tiro.
Legenda: Mistério deve se arrastar até o último capítulo da produção
Foto: reprodução/TV Globo

A vilã Odete Roitman foi morta no capítulo dessa segunda-feira (6) de "Vale Tudo".

Na novela, a cena do assassinato fez homenagem à versão original e deixou a dúvida no ar: quem matou a dona da TCA?

Cinco personagens estão na lista de suspeitos. São eles:

  • César (Cauã Reymond);
  • Heleninha (Paola Oliveira);
  • Marco Aurélio (Alexandre Nero);
  • Maria de Fátima (Bella Campos);
  • Tia Celina (Malu Galli).

Nos capítulos anteriores, eles separadamente tramaram matar a vilã, interpretada pela atriz Debora Bloch. 

Agora, após a exibição do episódio, o Diário do Nordeste quer saber quem você acha que matou Odete Roitman

Vote na enquete

Quando o assassino será revelado?

O assassinato de Odete aconteceu no Copacabana Palace e marca a reta final da novela, que acaba em 17 de outubro.

A expectativa é que o autor do disparo que matou a vilã seja revelado no último capítulo da trama. 

Segundo a TV Globo, foram gravados 10 finais diferentes para a novela, então nem os atores sabem quem matou Odete Roitman.

