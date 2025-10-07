Quem matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Vote na enquete
O Diário do Nordeste quer saber quem você acha que matou a vilã
A vilã Odete Roitman foi morta no capítulo dessa segunda-feira (6) de "Vale Tudo".
Na novela, a cena do assassinato fez homenagem à versão original e deixou a dúvida no ar: quem matou a dona da TCA?
Cinco personagens estão na lista de suspeitos. São eles:
- César (Cauã Reymond);
- Heleninha (Paola Oliveira);
- Marco Aurélio (Alexandre Nero);
- Maria de Fátima (Bella Campos);
- Tia Celina (Malu Galli).
Nos capítulos anteriores, eles separadamente tramaram matar a vilã, interpretada pela atriz Debora Bloch.
Agora, após a exibição do episódio, o Diário do Nordeste quer saber quem você acha que matou Odete Roitman.
Quando o assassino será revelado?
O assassinato de Odete aconteceu no Copacabana Palace e marca a reta final da novela, que acaba em 17 de outubro.
A expectativa é que o autor do disparo que matou a vilã seja revelado no último capítulo da trama.
Segundo a TV Globo, foram gravados 10 finais diferentes para a novela, então nem os atores sabem quem matou Odete Roitman.