Comparação da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' revela diferenças

O remake de "Vale Tudo" apresentou na segunda-feira (6) um dos momentos mais aguardados da trama: a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. A icônica vilã, que planejava deixar o Brasil definitivamente ao lado de César (Cauã Reymond), acabou tendo um destino trágico antes de realizar o sonho de viver fora do País.

Determinada a recomeçar a vida no exterior, Odete se despediu dos funcionários da TCA e deixou a administração da empresa sob o comando de Consuelo (Belize Pombal). No entanto, o que deveria ser o início de uma nova fase, transformou-se em uma noite de acertos de contas e mistério no Copacabana Palace.

Veja as duas versões da morte de Odete:

Diversos personagens tinham motivos para querer o fim da empresária. Celina, Marco Aurélio, Leila, Maria de Fátima, César e Olavo estiveram no hotel naquela noite, cada um com uma arma e um motivo diferente para confrontar Odete. Até Heleninha, visivelmente abalada, apareceu nas proximidades do local, aumentando a lista de suspeitos.

A sequência foi marcada por cortes rápidos e cenas paralelas, aumentando a tensão. Enquanto alguns personagens agiam como se nada tivesse acontecido — Marco Aurélio e Leila jantando tranquilamente, Maria de Fátima jogando a arma no mar e César voltando para o apartamento de Olavo —, o público foi levado a imaginar quem puxaria o gatilho.

O episódio terminou de forma impactante: uma figura misteriosa surge diante de Odete, arma em punho. Com seu habitual tom arrogante, a vilã desafia o assassino dizendo que ninguém teria coragem de matá-la. Em seguida, um tiro é visto em cena e Odete cai, encerrando o capítulo.

Como foi a morte de Odete em 1988?

Na versão original, o capítulo do assassinato da vilã começou com ela discutindo com Marco Aurélio. A empresária o acusa por um desvio de US$ 12 milhões da empresa.

Em seguida, aparece César conversando com Maria de Fátima, e ele dizendo que vai sair para acertar as contas com Odete. No bar, Heleninha está bêbada e tremendo. De repente, uma arma dispara três tiros.

A cena muda para a casa de Celina, com o telefone tocando. O mordomo Eugênio está fora e não atende. Celina, então, atende e dá um grito mortal.

No apart hotel encontram o corpo de Odete Roitman. Celina conta para Afonso que Odete morreu.