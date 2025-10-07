Morte de Odete Roitman rende memes nas redes sociais; veja

O assassinato da "empresária dona da TCA" Odete Roitman fez muita gente ficar em frente à TV na noite dessa segunda-feira (6). A morte da vilã de "Vale Tudo" repercutiu e abriu a fase de especulações sobre "quem matou Odete Roitman".

Nas redes sociais, a cena gerou elogios à atriz Debora Bloch e, claro, muitos memes.

Confira:

O fato de muitos personagens irem ao Copacabana Palace atrás da vilã rendeu:

Nas brincadeiras das redes, até a vizinhança do hotel "virou suspeita":

A arma escolhida por um dos suspeitos não passou despercebida:

Teve quem usasse as redes para já apostar em quem é o assassino...

E muitos fãs lamentaram a "partida" de Odete: