Morte de Manoel Carlos: relembre legado e 'Helenas' de Maneco

A notícia do falecimento do autor de novelas Manoel Carlos, neste sábado (10), traz à tona a memória afetiva de uma série de obras que marcaram milhões de brasileiros ao longo de gerações.

Aos 92 anos, Maneco tratava a Doença de Parkinson e estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Com tramas que exploravam conflitos familiares e temas socioeducativos, como doação de medula, alcoolismo, violência contra a mulher, preconceito e inclusão social, o legado do autor na teledramaturgia brasileira é inegável.

Início da carreira

Maneco iniciou sua carreira artística como ator, aos 17 anos, na TV Tupi.

A partir de 1952, passou a escrever programas de TV para emissoras como a TV Record, a TV Itacolomi, a TV Tupi a TV Excelsior e a TV Rio.

Na Globo, estreou em 1972, como diretor-geral do “Fantástico”. Já a primeira novela para a emissora foi “Maria, Maria”, em 1978.

As famosas "Helenas"

Inspirado pela mitologia grega, na qual Helena é retratada como uma mulher forte e capaz de tudo em nome do amor, Maneco passou a denominar as protagonistas femininas de suas obras com o mesmo nome.

Nas novelas do autor, as "Helenas" eram mulheres heroínas, capazes de superar qualquer desafio.

Confira, a seguir, a lista completa das "Helenas" de Manoel Carlos: