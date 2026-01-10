Morte de Manoel Carlos: relembre legado e 'Helenas' de Maneco
Autor faleceu neste sábado (10), no Rio de Janeiro.
A notícia do falecimento do autor de novelas Manoel Carlos, neste sábado (10), traz à tona a memória afetiva de uma série de obras que marcaram milhões de brasileiros ao longo de gerações.
Aos 92 anos, Maneco tratava a Doença de Parkinson e estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Com tramas que exploravam conflitos familiares e temas socioeducativos, como doação de medula, alcoolismo, violência contra a mulher, preconceito e inclusão social, o legado do autor na teledramaturgia brasileira é inegável.
Início da carreira
Maneco iniciou sua carreira artística como ator, aos 17 anos, na TV Tupi.
A partir de 1952, passou a escrever programas de TV para emissoras como a TV Record, a TV Itacolomi, a TV Tupi a TV Excelsior e a TV Rio.
Na Globo, estreou em 1972, como diretor-geral do “Fantástico”. Já a primeira novela para a emissora foi “Maria, Maria”, em 1978.
As famosas "Helenas"
Inspirado pela mitologia grega, na qual Helena é retratada como uma mulher forte e capaz de tudo em nome do amor, Maneco passou a denominar as protagonistas femininas de suas obras com o mesmo nome.
Nas novelas do autor, as "Helenas" eram mulheres heroínas, capazes de superar qualquer desafio.
Confira, a seguir, a lista completa das "Helenas" de Manoel Carlos:
- 1981 - Lílian Lemmertz interpretava Helena em "Baila Comigo";
- 1991 - Maitê Proença interpretava Helena em "Felicidade";
- 1995 - Regina Duarte interpretava Helena em "História de Amor";
- 1998 - Regina Duarte interpretava Helena em "Por amor";
- 2000 - Vera Fischer interpretava Helena em "Laços de Família";
- 2003 - Christiane Torloni interpretava Helena em "Mulheres Apaixonadas";
- 2006 - Regina Duarte interpretava Helena em "Páginas da Vida";
- 2009 - Taís Araújo interpretava Helena em "Viver a Vida";
- 2014 - Julia Lemmertz interpretava Helena em "Em Família".