Afastado das novelas, saiba por onde anda o ator Nuno Leal Maia, de 'História de Amor'

A novela 'História de Amor', criada pelo autor Manoel Carlos, que está sendo reprisada na TV Globo, trouxe de volta para as redes sociais as tramas dos personagens e até mesmo os atores da época. O personagem Edgar Assunção, por exemplo, foi interpretado pelo ator Nuno Leal Maia, de 77 anos, que atualmente está afastado dos folhetins.

Onde está Nuno Leal Maia?

Fora da TV aberta, Nuno tem focado em projetos no cinema e no streaming, com o trabalho mais recente sendo uma participação em 'Bugados', no canal Gloob, em 2021. Além disso, ele integrou o elenco de "Juacas", do Disney Channel, entre 2017 e 2019, além de ter feito parte da série "Chuteira preta", da Prime Box Brasil.

No cinema, entretanto, o último trabalho dele foi veiculado há cerca de 14 anos, no filme 'Tainá — A origem'. Nuno também atuou nos longas 'Onde andará Dulce Veiga', de 2008, e 'Um lobisomem na Amazônia', de 2005.

Papéis importantes na TV

A principal projeção de Nuno Leal Maia ocorreu após 1980, década em que fez parte das produções 'A gata comeu', de Ivani Ribeiro, e 'Mandala', de Dias Gomes.

Já depois de 'História de amor', Nuno emendou vários papéis na televisão. Foram eles: 'O amor está no ar' (1997), como Guima; 'Meu bem-querer' (1998), como Inácio Alves Serrão; 'Suave veneno' (1999), como Gato.

Mas o principal papel do artista foi mesmo em 'Malhação', produção na qual interpretou o Professor Pasqualete nas temporadas 6 e 7, além de 10 a 13.