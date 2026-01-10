Diário do Nordeste
Morre Manoel Carlos aos 92 anos no Rio

Maneco tratava a Doença de Parkinson e foi responsável por algumas das novelas brasileiras mais famosas, como 'Laços de Família' e 'Mulheres Apaixonadas'.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:17)
imagem mostra manoel carlos, autor de novelas
Legenda: Manoel Carlos foi autor de diversas novelas de sucesso na TV Globo.
Foto: Globo/Estevam Avellar.

O autor de novelas brasileiras Manoel Carlos morreu neste sábado (10), no Rio de Janeiro.

Segundo o portal de notícias g1, a informação foi confirmada pela família. Maneco tinha 92 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. 

Maneco, como era conhecido, tratava a Doença de Parkinson e estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. 

Em julho de 2025, a produtora Boa Palavra divulgou um comunicado oficial nas redes sociais informando que o autor estava sob cuidados médicos

“Informamos que o autor Manoel Carlos encontra-se sob cuidados médicos, acompanhado de perto por sua esposa, Elisabety, e por sua filha, Júlia, junto à equipe de saúde responsável”, disse a equipe do roteirista.

Ainda segundo o g1, o velório será fechado e restrito à família e amigos íntimos.

Manoel Carlos deixa duas filhas: a atriz Júlia Almeida e a roteirista de novelas Maria Carolina.

