Autor Manoel Carlos completa 92 anos e ganha homenagens

Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos, comemora 92 anos nesta sexta-feira (14). O autor de novelas como "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas" ganhou o carinho da filha, a atriz Júlia Almeida, e de outros famosos nas redes sociais.

"Parabéns meu pai, te amo do fundo do meu coração. Feliz 92 anos. Viva 14 de março!", escreveu Júlia ao postar uma foto com o pai no perfil do Instagram. A filha lidera a Boa Palavra, produtora que conecta o legado de Maneco a novas gerações e desenvolve novos projetos, como um documentário lançado no fim do ano passado no YouTube.

Outras homenagens

No perfil da produtora, foi feita uma declaração ao criador das ‘Helenas’. “Hoje é dia de festa! O grande escritor e dramaturgo Manoel Carlos completa 92 verões, com uma vida inteira dedicada a encantar e contribuir com a sociedade através de suas obras atemporais”, começou.

“Nesta data tão especial, nosso desejo é que a obra, o legado e o impacto social inestimável que Manoel Carlos possui permaneçam eternos em nossos corações. Vamos comemorar o dia do Maneco juntos?”, finalizou a postagem.

Nos comentários, atrizes como Larissa Manoela, que interpretou Maysa Monjardim em uma minissérie do autor, e Viviane Pasmanter, que deu vida à vilã Laura em "Por Amor", felicitaram o aniversariante.

"Parabéns ao queridíssimo Manequinho!!! Muita saúde, amor e paz!!! Saudades!", escreveu a atriz Helena Ranaldi, que foi a professora Raquel em "Mulheres Apaixonadas". Na trama, a personagem sofria violência doméstica.

"Viva Maneco!", comentou também a atriz Paloma Bernardi. “Muitos beijos pro Maneco, e para vocês!”, deixou a apresentadora Patrícia Poeta.

Manoel Carlos fez história na TV brasileira, deixando seu legado em dezenas de trabalhos exibidos na Rede Globo. A última novela escrita pelo autor foi "Em Família", que foi ao ar em 2014. Atualmente diagnosticado com Parkinson, o autor vive recluso sob os cuidados da família em casa.