Ator sul-coreano Kim Soo-hyun quebra silêncio e se pronuncia sobre polêmica com Kim Sae-ron

O ator sul-coreano Kim Soo-hyun quebrou o silêncio nesta sexta-feira (14) e falou sobre as acusações de envolvimento com a atriz Kim Sae-ron, encontrada sem vida no dia do aniversário do artista, em fevereiro deste ano. A estrela do dorama “Rainha das Lágrimas", da Netflix, confirmou que os dois namoraram, mas negou que o relacionamento começou quando a atriz era menor de idade.

O pronunciamento foi emitido pela agência de Soo-hyun, a Gold Medalist, conforme a agência de notícias Yonhap, e informou que o envolvimento entre os dois começou no verão de 2019, quando a artista já era adulta, e durou até o outono de 2020. Na Coreia do Sul, a primeira estação acontece entre os meses de maio e agosto, já a outra de setembro a novembro.

"As alegações de que ele namorou Kim quando ela era menor de idade não são verdadeiras", destacou o comunicado.

Essa é a primeira vez que o ator fala abertamente sobre o caso, revertendo, inclusive, a nota anterior divulgada pela Gold Medalist, na qual relatava que Soo-hyun esclareceria a polêmica envolvendo Sae-ron na próxima semana.

Entenda o escândalo

Legenda: Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron, atores teriam tido um relacionamento Foto: Reprodução/Instagram

A polêmica envolta do, até então, suposto relacionamento entre os dois começou na segunda-feira (10), quando o canal do YouTube Hoverlab afirmou que o sul-coreano e a falecida atriz viveram um relacionamento de seis anos, e teriam começado a se envolver quando ela tinha 15 anos, enquanto ele estava com 27 anos.

Inicialmente, Soo-hyun negou veementemente as acusações e alertou sobre a possibilidade de ações legais contra o canal. Em reação, o Hoverlab divulgando fotos antigas no qual os dois atores aparecem juntos, sugerindo que eles estavam romanticamente envolvidos.

No pronunciamento desta sexta-feira, a Gold Medalist confirmou a veracidade das imagens, mas destacou que elas foram tiradas após Sae-ron se tornar adulta.

Multa de 700 milhões de wons

Soo-hyun desmentiu que teria pessoalmente pago uma multa de 700 milhões de wons (cerca de R$ 2,76 milhões, na cotação desta sexta) em nome da ex-namorada, por penalidades resultantes do acidente de trânsito que ela se envolveu em 2022, quando estaria supostamente embriagada. Ele também negou que teria exigido o reembolso do montante após o fim do contrato dela com a Gold Medalist.

"A questão financeira era exclusivamente entre Kim Sae-ron e Gold Medalist", disse. "Os rumores de que Kim Soo-hyun pessoalmente lhe emprestou dinheiro ou de repente buscou reembolso são totalmente infundados", destacou o comunicado, ainda conforme a Yonhap.

Ao Garosero Research Institute, uma tia da atriz disse que, devido ao pagamento da multa por parte do empreendimento, a sobrinha teria firmando um acordo com a empresa para não pagar a multa, mas que trabalharia de graça até a estabilização da companhia. No entanto, em 2024, a Gold Medalist teria desistido do suposto acordo e cobrado o valor integral de Sae-ron, o que teria acarretado uma grande dívida financeira.

Nesta sexta-feira, a agência esclareceu que, na verdade, cobriu a dívida restante da atriz integralmente, além de classificar o débito como incobrável, já que Kim Sae-ron não tinha condições financeiras de pagá-la. Sobre o documento enviado a artista, na qual ela era informada sobre o passivo, a Gold Medalist detalhou que visava somente confirmar, por fins legais, a incapacidade financeira da jovem.

O comunicado também deu a versão do ator sobre a mensagem antiga em que Sae-ron parece pedir mais tempo para pagar sua dívida, vazada em print nesta semana. Segundo a Gold Medalist, o que aconteceu foi um mal-entendido sobre procedimentos legais do propósito do documento de cobrança, e que, posteriormente, foi explicado a atriz.

Marca rompe com ator

Kim Soo-hyun é considerado uma estrela na indústria do entretenimento da Coreia do Sul, tendo, inclusive, sido apontado como o ator mais bem pago do País — posto superado por Lee Jung-jae devido ao trabalho na segunda temporada de "Round 6", na Netflix. Além do sucesso em produções audiovisuais, ele ainda é rosto de diversas marcas. No entanto, com a polêmica, o contrato dele com algumas empresas foi encerrado.

Nessa quinta-feira (13), a rede de padarias CJ rescindiu a parceria de publicidade com Soo-hyun devido ao escândalo. "O contrato estava originalmente programado para expirar no final deste mês. A empresa decidiu não estender o acordo", disse um porta-voz da empresa, conforme a Yonhap.

A polêmica também colocou a Homeplus Co., que recentemente o contratou como embaixador da marca para impulsionar as vendas, em uma posição delicada. "O último acordo de duas semanas (com Kim) terminou na quarta-feira (12) e a empresa monitorará a situação para decidir sobre um novo contrato no futuro”, disse um representante do empreendimento.

Anúncios estrelados pelo ator também foram retirados do site e das redes sociais da marca de moda Eider.

