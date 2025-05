Mega-Sena 2860 pode pagar até R$ 38 milhões nesta quinta-feira (8)

O concurso 2860 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (8), às 20h. O prêmio está acumulado em R$ 38 milhões devido à falta de vencedores no último sorteio. A loteria será transmitida ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Como participar

Interessados em concorrer ao prêmio devem registrar suas apostas até as 19h – ou seja, até uma hora antes do sorteio. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica credenciada, pelo site da Caixa ou através do aplicativo do banco.

A aposta simples, com a escolha de seis dezenas, custa R$ 5. Para quem opta por apostar online, é necessário gastar pelo menos R$ 30 – valor que pode incluir uma ou mais apostas. Já para quem deseja aumentar as chances marcando sete números, o valor da aposta sobe para R$ 35.

Como jogar online

Acesse o site Loterias Caixa;

Use seu CPF e senha cadastrados no site da Caixa. Caso ainda não tenha uma conta, é só se registrar gratuitamente;

Na página inicial, selecione a opção "Mega-Sena";

Marque de 6 a 15 números no volante virtual. A aposta mínima (com 6 números) custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maiores as chances — e o valor;

É possível incluir várias apostas e outros jogos no mesmo carrinho;

O site exige uma compra mínima de R$ 30. Isso pode ser atingido com várias apostas ou combinando outros jogos;

Finalize a compra. Será emitido o comprovante digital da aposta. Ele ficará disponível na conta do apostador, na aba “Minhas apostas”.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena (seis números)

1 em 154.518 para a Quina (cinco números)

e 1 em 2.332 para a Quadra (quatro números)

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Caso não hajam apostas vencedoras, o valor acumula para o concurso seguinte. Após 90 dias, o prêmio é prescrito e as arrecadações são repassadas ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

