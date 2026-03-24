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Serviços e agronegócio puxaram o crescimento da economia em 2025 no Ceará

Crescimento do PIB cearense supera resultado nacional em 24%.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
(Atualizado às 17:31)
Negócios
Garçom segurando bandeja com pratos de salada e entrada em restaurante, enquanto clientes aparecem ao fundo desfocados.
Legenda: Setor de Serviços manteve crescimento em diferentes períodos de tempo no Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

Os setores de serviços e agropecuária foram os destaques no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) cearense em 2025. No período em questão, a variação dessas atividades foi, respectivamente, de 3,09% e 2,55%. Em terceiro lugar ficou a Indústria, com crescimento de 1,99%

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Apresentando progresso de 2,87% em 2025, o PIB do Ceará superou o resultado nacional (2,3%) em cerca de 24%, além de ultrapassar estados como Bahia (2,7%), São Paulo (1,2%) e Minas Gerais (1,4%).

Serviços no Ceará cresce 28,5% a mais que o setor brasileiro 

O desempenho positivo dos setores no Estado também pôde ser observado na comparação entre o 4º trimestre de 2025 e o 4º trimestre de 2024: o crescimento da Agropecuária foi de 4,86%, enquanto o de Serviços foi de 2,57%. 

Em comparação com os resultados nacionais no mesmo período de tempo, o setor de Serviços cearense apresentou crescimento 28,5% maior que o número do setor brasileiro (2%). 

Por outro lado, a variação da Agropecuária no Estado foi quase 60% menor que o registrado pela atividade nacional (12,1%)

Os crescimentos da Indústria cearense e brasileira, por sua vez, foram próximos: 0,59% e 0,6%, respectivamente.

Já a evolução entre o 3º e o 4º trimestre de 2025 foi positiva no Ceará para os setores de Serviços (0,58%) e Indústria (0,13%), enquanto Agropecuária registrou uma queda de 0,72%. 

Economia do Ceará deve crescer 60% a mais que a brasileira em 2026, diz Ipece

Além de superar o resultado nacional em 2025, o crescimento do PIB cearense ultrapassou o número brasileiro em outros períodos de tempo.

Na comparação entre o 4º trimestre de 2024 e o 4º trimestre de 2025, o resultado do Ceará (2,34%) foi 30% que o nacional (1,8%). 

Paralelamente, entre o 3º e o 4º trimestre de 2025, o crescimento do PIB cearense (0,21%) foi 110% maior que o do Brasil (0,1%)

De acordo com o Ipece, a expectativa para o crescimento econômico do Ceará em 2025 está em 2,89%. O número é, aproximadamente, 60% superior que o esperado para o crescimento brasileiro (1,83%). 

 

 

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