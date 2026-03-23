Saiba como consultar lote residual do Imposto de Renda 2026

A consulta de mais um lote residual de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) vai ser liberada pela Receita Federal. A partir das 10h, desta terça-feira (24), será possível ver o valor a ser recebido. Desta vez, foram contemplados apenas contribuintes prioritários.

Segundo a Receita, este novo lote é composto por 87.440 restituições com valor total de R$ 300 milhões. Os depósitos serão realizados ao longo do dia 31 deste mês.

Nesta segunda-feira (23), teve início o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 (ano-base 2025), que segue até o dia 29 de maio. No Ceará, a Receita Federal espera receber cerca de 1 milhão de declarações.

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Saiba como consultar se sua restituição está disponível:

É preciso seguir as seguintes etapas:

Valores a serem restituídos

Os valores a serem restituídos foram distribuídos do seguinte modo, segundo a Receita Federal:

Idosos acima de 80 anos: 4.566 restituições;

4.566 restituições; Idosos entre 60 e 79 anos: 25.028 restituições;

25.028 restituições; Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 3.380 restituições;

3.380 restituições; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 6.649 restituições.

Haverá ainda 47.817 restituições destinadas a contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a Declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via Pix.