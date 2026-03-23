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Saiba como consultar lote residual do Imposto de Renda 2026

Os depósitos serão realizados ao longo do dia 31 deste mês.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Imagem de um celular com o aplicativo do Imposto de Renda de 2026, para matéria sobre consulta do lote residual.
Legenda: O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração.
Foto: Shutterstock/Blossom Stock Studio.

A consulta de mais um lote residual de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) vai ser liberada pela Receita Federal. A partir das 10h, desta terça-feira (24), será possível ver o valor a ser recebido. Desta vez, foram contemplados apenas contribuintes prioritários.

Segundo a Receita, este novo lote é composto por 87.440 restituições com valor total de R$ 300 milhões. Os depósitos serão realizados ao longo do dia 31 deste mês.

Nesta segunda-feira (23), teve início o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 (ano-base 2025), que segue até o dia 29 de maio. No Ceará, a Receita Federal espera receber cerca de 1 milhão de declarações.

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Saiba como consultar se sua restituição está disponível:

É preciso seguir as seguintes etapas:

  1. Acessar o site da Receita Federal
  2. Clicar em "Meu Imposto de Renda";
  3. Escolher "Consultar minha restituição".

Valores a serem restituídos

Os valores a serem restituídos foram distribuídos do seguinte modo, segundo a Receita Federal:

  • Idosos acima de 80 anos: 4.566 restituições;
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 25.028 restituições;
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 3.380 restituições;
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 6.649 restituições.

Haverá ainda 47.817 restituições destinadas a contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a Declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via Pix. 

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