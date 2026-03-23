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IR 2026: prazo para envio da declaração começa nesta segunda (23)

Quem não entregar a declaração dentro do prazo ficará sujeito ao pagamento de multa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:00)
Negócios
Site Meu Imposto de Renda.
Legenda: O contribuinte pode usar o site Meu Imposto de Renda, que permite o preenchimento online da declaração.
Foto: João Lima Neto / SVM.

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 (ano-base 2025) teve início nesta segunda-feira (23) e se estende até 29 de maio. No Ceará, a Receita Federal espera receber cerca de 1 milhão de declarações.

O Programa Gerador da Declaração já está disponível para download. A partir desta segunda, o contribuinte também pode usar o site Meu Imposto de Renda, que permite o preenchimento online da declaração. 

O contribuinte que não entregar a declaração no prazo ficará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a até 20% do imposto devido.

Quem é obrigado a declarar?

Devem apresentar a declaração do Imposto de Renda em 2026 os contribuintes que, em 2025:

  • receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584,00;
  • tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;
  • obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.

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Quando as restituições do IR serão pagas?

O pagamento das restituições do Imposto de Renda será realizado em quatro lotes, com início no último dia do prazo de entrega das declarações. Confira as datas previstas:

  • 1º lote: 29 de maio de 2026
  • 2º lote: 30 de junho de 2026
  • 3º lote: 31 de julho de 2026
  • 4º lote: 28 de agosto de 2026

 

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