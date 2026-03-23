IR 2026: prazo para envio da declaração começa nesta segunda (23)

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 (ano-base 2025) teve início nesta segunda-feira (23) e se estende até 29 de maio. No Ceará, a Receita Federal espera receber cerca de 1 milhão de declarações.

O Programa Gerador da Declaração já está disponível para download. A partir desta segunda, o contribuinte também pode usar o site Meu Imposto de Renda, que permite o preenchimento online da declaração.

O contribuinte que não entregar a declaração no prazo ficará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a até 20% do imposto devido.

Quem é obrigado a declarar?

Devem apresentar a declaração do Imposto de Renda em 2026 os contribuintes que, em 2025:

receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584,00;

tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.

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Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 ainda não é válida

As mudanças na faixa de isenção do Imposto de Renda, para quem ganha até R$ 5 mil, e redução do imposto para quem recebe até R$ 7,35 mil, não têm efeito na declaração de ajuste anual de 2026.

Quando as restituições do IR serão pagas?

O pagamento das restituições do Imposto de Renda será realizado em quatro lotes, com início no último dia do prazo de entrega das declarações. Confira as datas previstas: