Receita Federal antecipa liberação do programa do Imposto de Renda 2026; envio começa dia 23

A Receita Federal do Brasil antecipou a liberação do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD IRPF 2026), permitindo que contribuintes iniciem o preenchimento antes do prazo previsto. O sistema, que seria disponibilizado às 8h desta sexta-feira (20), foi liberado ainda na quinta-feira (19), por volta das 18h.

Segundo o órgão, a antecipação ocorreu após a conclusão dos testes finais e a validação das versões do programa para diferentes plataformas. Com isso, os contribuintes já podem baixar o sistema e começar a organizar os dados necessários para a declaração.

Veja também Negócios Receita Federal cruza dados de Pix na declaração de Imposto de Renda 2026? Negócios Receita Federal anuncia regras do Imposto de Renda 2026

De acordo com a área técnica da Receita, a medida foi possível devido a melhorias nos processos internos e à integração entre as equipes responsáveis pelo desenvolvimento e validação do sistema. O objetivo é tornar o serviço mais ágil, estável e acessível.

Cronograma segue o mesmo

Apesar da liberação antecipada, o calendário oficial foi mantido. O envio das declarações começa no domingo (23).

A possibilidade de preenchimento prévio pode beneficiar principalmente quem não utiliza a declaração pré-preenchida, permitindo reunir documentos com mais tempo.

A Receita também destaca que iniciar o processo com antecedência pode aumentar as chances de receber a restituição nos primeiros lotes, já que a ordem de envio é um dos critérios considerados. O programa está disponível para download no site oficial do órgão.