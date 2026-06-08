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Transnordestina não encontra investidor para terminal em Missão Velha, diz TLSA

Local seria o primeiro ponto de parada da ferrovia no Ceará rumo ao Porto do Pecém.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
08 de Junho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Terminais da Transnordestina estarão localizados sobretudo no interior do Ceará.
Foto: Kid Júnior.

As obras do terminal logístico previsto para a cidade cearense de Missão Velha, na rota da ferrovia Transnordestina, não iniciaram porque não houve investidor interessado para o equipamento, segundo o diretor comercial e de terminais da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), concessionária responsável pela construção e operação da ferrovia, Alex Trevisan.

"Imaginamos Missão Velha para atender a região com algum terminal, algum tipo de carga, algum transbordo, mas, por enquanto, ainda estamos aguardando investidores que queiram montar um terminal específico e/ou movimentar alguma carga naquela região."
Alex Trevisan
Diretor comercial e de terminais da TLSA

Trevisan ainda menciona a questão industrial do Cariri cearense e o crescimento do agronegócio na Chapada do Araripe, com a busca de áreas agrícolas para o plantio de culturas como milho e soja.

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O Diário do Nordeste buscou a TLSA para saber mais detalhes sobre a negociação do terminal de Missão Velha. Quando houver retorno, este material será atualizado.

Vale lembrar que Missão Velha foi a cidade escolhida pelo presidente Lula em 2006 para o anúncio das obras da ferrovia

Quantos terminais terá a Transnordestina no Ceará?

Segundo informações da TLSA, a ferrovia contará com 11 terminais logísticos ao longo dos 1.206 quilômetros (km) de extensão. Seis deles estarão no território cearense.

O empreendimento de Missão Velha é o primeiro terminal de carga da Transnordestina no Ceará. A ferrovia começa no Piauí, corta o oeste de Pernambuco e cruza o Ceará, subindo do sul do Estado até o Porto do Pecém.

A perspectiva é de que o terminal de Missão Velha, assim como o de Maranguape (oficialmente denominado Complexo Logístico e Intermodal do Ceará - Clic) e do Porto do Pecém, sejam 'condomínios logísticos'.

Além de Missão Velha, Maranguape e Porto do Pecém, a Transnordestina terá os terminais de Iguatu e Quixadá no percurso no Ceará. O outro empreendimento será o de Quixeramobim, o primeiro porto seco do Estado.

Como estão as obras da Transnordestina no Ceará?

As obras da ferrovia devem ser concluídas oficialmente no Sertão Central nos próximos dias, como declara Trevisan. A perspectiva é de que os lotes 4 (Acopiara - Piquet Carneiro) e 5 (Piquet Carneiro - Quixeramobim) sejam entregues ainda em junho.

"O lote 6, entre Quixeramobim e Quixadá, devemos entregar no segundo semestre. O lote 7 é quase todo em Quixadá e termina na cidade de Itapiúna. A previsão é entregarmos no começo do ano que vem", completa o diretor da TLSA.

O início das obras do lote 11 (Caucaia - Porto do Pecém), o último da Transnordestina, foi necessário para a construção da ferrovia em bitola mista, padrão único em todo o percurso ferroviário.

Bitola é a distância entre os trilhos de uma ferrovia. A Transnordestina é construída em bitola larga (1,60 metro de distância entre os trilhos), enquanto a Ferrovia Fortaleza-São Luís opera em bitola métrica (1 metro de distância entre os trilhos).

Mapa da Ferrovia Transnordestina indica os trechos já executados e os que ainda estão em fase de obras entre Eliseu Martins (PI), Salgueiro (PE) e o Porto do Pecém (CE).
Legenda: Mapa da Ferrovia Transnordestina indica os trechos já executados e os que ainda estão em fase de obras entre Eliseu Martins (PI), Salgueiro (PE) e o Porto do Pecém (CE).
Foto: TLSA

As duas ferrovias se cruzam próximo de Caucaia e seguem até o Porto do Pecém para embarque e desembarque de cargas.

A Ferrovia Fortaleza-São Luís começa no Porto do Mucuripe, e é operada pela Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), empresa que, assim como a TLSA, pertence à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

"Vamos ter algumas alças. Desse cruzamento até dentro do Porto do Pecém, a ferrovia segue em bitola mista para atender tanto em bitola larga quanto bitola métrica, atendendo aos terminais existentes dentro do porto", explica Trevisan.

A Transnordestina está operando desde o fim de 2025 em fase de testes entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu (CE). Conforme Trevisan, a ferrovia deve ser concluída até o último trimestre de 2027.

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