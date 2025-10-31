Operação seria realizada entre Bela Vista (PI) e Iguatu (CE)
Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente
Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida
Carga entre o Piauí e o Ceará deve começar a ser transportada em outubro, ainda em fase de testes
É o mesmo mês em que a ferrovia começa a operação no transporte de grãos entre o interior do Piauí e o Ceará
Especialistas analisam que ferrovia e transporte rodoviário são complementares
Cidade do Sertão Central receberá investimentos bilionários nos próximos anos
Presidente visitou trecho da ferrovia Transnordestina em Missão Velha e liberou verba para obra
São 144 quilômetros de ferrovia entre Eliseu Martins e São Miguel do Fidalgo na fase 2 do projeto
Ferrovia está em construção no interior do Nordeste brasileiro há quase 20 anos