Trem na cor azul, com detalhes em amarelo e verde, em uma linha de ferrovia, com céu azul ao fundo e cascalho no chão.

Negócios

Primeira viagem da Transnordestina entre Piauí e Ceará é adiada por falta de licença do Ibama

Operação seria realizada entre Bela Vista (PI) e Iguatu (CE)

Milenna Murta* 23 de Outubro de 2025
Foto que contém a Estação Ferroviária de Sobral, abandonada e atualmente sede da Escola de Belas Artes de Sobral.

Negócios

O que se sabe sobre o trem de passageiros entre Fortaleza e Sobral?

Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente

Luciano Rodrigues 19 de Outubro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.

Negócios

Transnordestina recebe autorização para transportar cargas entre Piauí e Ceará

Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida

Luciano Rodrigues 13 de Outubro de 2025
Trem da Transnordestina com vagões azuis com listras amarela e verde

Negócios

De grãos a combustíveis: o que a Transnordestina vai transportar quando estiver em operação

Carga entre o Piauí e o Ceará deve começar a ser transportada em outubro, ainda em fase de testes

Letícia do Vale 25 de Agosto de 2025
Foto que contém locomotiva da TLSA

Negócios

Últimos trechos da Transnordestina no Ceará serão contratados até outubro; veja cidades

É o mesmo mês em que a ferrovia começa a operação no transporte de grãos entre o interior do Piauí e o Ceará

Luciano Rodrigues 05 de Agosto de 2025
Foto que contém vagão de locomotiva da Ferrovia Transnordestina em Missão Velha

Negócios

Cada viagem de trem da Transnordestina vai tirar 380 caminhões das rodovias do Ceará

Especialistas analisam que ferrovia e transporte rodoviário são complementares

Luciano Rodrigues 27 de Julho de 2025
Foto que contém letreiro da cidade de Quixeramobim

Negócios

Quixeramobim projeta dobrar PIB em 10 anos com Transnordestina e Porto Seco

Cidade do Sertão Central receberá investimentos bilionários nos próximos anos

Luciano Rodrigues 21 de Julho de 2025
Imagem de Lula e comitiva durante visita a trecho da ferrovia Transnordestina em Missão Velha, no Ceará, em 18 de julho

Negócios

Transnordestina, ZPE, data center e mais: cinco pontos-chave econômicos na visita de Lula ao Ceará

Presidente visitou trecho da ferrovia Transnordestina em Missão Velha e liberou verba para obra

Paloma Vargas e Mariana Lemos 19 de Julho de 2025
imagem de trem da trasnordestina com o presidente lula, ministros e políticos

Negócios

Transnordestina terá entrega adiantada em até um ano e meio, promete empresa

São 144 quilômetros de ferrovia entre Eliseu Martins e São Miguel do Fidalgo na fase 2 do projeto

Paloma Vargas 18 de Julho de 2025
Foto que contém trabalhadores e máquinas em obras de construção da Ferrovia Transnordestina em Iguatu, no interior do Ceará

Negócios

Transnordestina começa a transportar grãos entre interior do Piauí e Iguatu em outubro

Ferrovia está em construção no interior do Nordeste brasileiro há quase 20 anos

Luciano Rodrigues 18 de Julho de 2025
