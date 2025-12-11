Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

Terminais multipropósito funcionam de forma similar à infraestrutura de um porto seco.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém área de terra batida no futuro Porto Seco de Quixeramobim.
Legenda: Porto Seco de Quixeramobim atuará em conjunto com terminais na Grande Fortaleza, declara CEO da Value Global Group.
Foto: Davi Rocha/Diário do Nordeste.

A Value Global Group, empresa responsável pelo porto seco de Quixeramobim, confirmou investimento em dois terminais de carga na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Os terminais devem ser instalados próximos à Transnordestina, principalmente, nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

Em Caucaia está o último trecho da ferrovia, com 26 quilômetros (km). Já em São Gonçalo, a Transnordestina chega ao Porto do Pecém, ponto final da linha férrea.

Segundo o CEO da empresa, Ricardo Azevedo, os dois terminais multipropósito, com capacidade para receber e processar diferentes cargas, funcionam de forma similar a infraestrutura de um porto seco, mas sem a parte alfandegada. 

Azevedo não quis comentar os valores dos investimentos nos terminais de carga da Grande Fortaleza.

O CEO da Value deixa claro que acha "pouco provável" que ambos os terminais funcionem como porto seco, até pelo fato de atuarem em complementariedade com o equipamento de Quixeramobim, no Sertão Central, mas não exclui a possibilidade de que, futuramente, eles se tornem portos secos propriamente ditos.

Veja também

teaser image
Negócios

Nove em cada dez moradores de áreas rurais do Ceará não têm acesso ao 5G

teaser image
Negócios

Por que Ceará e Paraíba ficaram de fora do plano de concessões da BR-116?

Os nossos terminais sempre serão multipropósito. Menores do que o de Quixeramobim, mas complementando-o. Quando houver a decisão de área alfandegada, Quixeramobim será um porto, mas de qualquer maneira, iremos funcionar mesmo sem área alfandegada. Nos outros dois, se houver uma decisão nesse sentido, não está descartado. Serão terminais de carga e descarga complementando o nosso porto seco".
Ricardo Azevedo
CEO da Value Global Group

Missão Velha, na região do Cariri, ganharia o segundo porto seco do Ceará, conforme frisado anteriormente pelo governador do Estado, Elmano de Freitas. De acordo com Azevedo, "não avançaram" as tratativas para um terminal no município, mas o empreendimento no local não está descartado.

Qual a diferença entre um porto e um terminal portuário?

O Ceará vai contar a partir de 2026 com um terminal portuário multimodal e multipropósito em Quixeramobim. O equipamento está sendo construído pela Value no município e, após autorização da Receita Federal, receberá uma área alfandegada.

No caso do terminal em Quixeramobim, trata-se, por enquanto, de um terminal multipropósito. É diferente da infraestrutura existente no Pecém e no Mucuripe, que são atualmente os únicos portos propriamente ditos no Ceará.

Segundo Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais, empresa especializada em despacho aduaneiro e frete internacional, o que diferencia um porto de um terminal portuário é a área alfandegada.

Foto que contém a entrada do portão 2 do Porto do Pecém.
Legenda: Porto do Pecém é um porto estruturado e ligado ao modal marítimo, embora conte com os modais ferroviário e rodoviário como complementares.
Foto: Fabiane de Paula.

Enquanto os terminais portuários podem contar ou não com áreas de alfândega, os portos obrigatoriamente necessitam ter estruturas alfandegárias, como um posto da Receita Federal.

"O Pecém, por exemplo, é tanto porto quanto terminal portuário. Entretanto, não consegue operar por si próprio as cargas e contrata empresas terceirizadas, como APM e Tecer. Estas são apenas terminais e operadores portuários, podendo ter ou não suas áreas alfandegadas. Já o porto necessariamente precisa ter área alfandegada pela Receita Federal. Do contrário, será apenas um terminal", classifica.

Burocracia impede novos portos secos

O empreendimento em Quixeramobim, embora seja divulgado como porto seco, entrará em operação como terminal portuário. Ainda estão em curso as tratativas para a instalação de infraestruturas da Receita Federal no empreendimento para que ele possa atuar como um porto de fato.

Para o CEO da Value, empresa que atualmente também é a contratante oficial da Transnordestina Logística S.A. (TLSA) — responsável pela construção da ferrovia de mesmo nome — o porto seco de Quixeramobim deverá ser o único ao longo de toda a extensão da via-férrea.

"Só terá um (porto seco) na Transnordestina. É muita questão burocrática ter mais de um porto seco nesse mesmo eixo. Devem ter outros terminais, com certeza mais de um", diz.

Placa com o nome do empreendimento: Porto Seco do Sertão Central.
Legenda: Espaço logístico cresceu 3,7 vezes após fusão com ZPE e polo industrial.
Foto: Davi Rocha/Diário do Nordeste.

Além dos dois terminais em negociação na Região Metropolitana de Fortaleza, a Value está em tratativas para instalar outro equipamento portuário no interior do Piauí. A TLSA já terá uma infraestrutura do tipo em Bela Vista do Piauí (PI).

"Serão terminais multipropósito, com mais de um tipo de carga. Teremos principalmente as cargas fracionadas (contêineres), e entra desde material acabado, de tecnologia, frutas, proteína animal, pescados, materiais têxteis, calçadistas, grãos, granéis, rações animais", destaca Azevedo.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto que contém área de terra batida no futuro Porto Seco de Quixeramobim.
Negócios

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

Terminais multipropósito funcionam de forma similar à infraestrutura de um porto seco.

Luciano Rodrigues
Há 35 minutos
Centro de Operações Espaciais da Telebras.
Papo Carreira

Telebras abre concurso com 930 vagas e salários de R$ 11,6 mil

O cargo ofertado é o de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com oportunidades em 15 especialidades.

Renato Bezerra
Há 2 horas
foto mostra mãos segurando celular e documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Automóvel

CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

Órgãos de trânsito já estão se adequando ao novo modelo, que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas.

Redação
Há 2 horas
Imagem da Alça da CE-060 do Anel Viário, com obras paralisadas.
Negócios

Obras do Anel Viário são paralisadas a 20 dias do prazo de conclusão

Governo do Ceará afirma que empresa responsável interrompeu trabalhos 'indevidamente'.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
Há 2 horas
foto de mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Pelo sistema, é possível realizar todo o processo para obter a carteira de motorista.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

Certame oferta mais de 9 mil vagas temporárias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete de loteria da Timemania em uma agência lotérica, com várias pessoas aguardando na fila ao fundo. A imagem destaca a aposta na loteria.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 64 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concurso do CRC-CE.
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas no CE e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições ficam abertas até 8 de janeiro.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

A instalação de novos projetos fotovoltaicos, nas grandes usinas e nos pequenos sistemas de geração própria, deverá cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Negócios

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Maria Clarice Sousa*
11 de Dezembro de 2025
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda
Victor Ximenes

Isenção do IR pode afetar cofres dos municípios a partir de 2026

Gestões municipais perderão fatia do Imposto de Renda retido na fonte, dizem especialistas

Victor Ximenes
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguardem 2027

Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém linhas de transmissão no Ceará.
Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Obras de infraestrutura de eletricidade no Estado começam ainda em 2025.

Lucas Monteiro, Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
10 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE segura aparelho que coleta dados.
Papo Carreira

Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

São ofertadas 1,1 mil vagas para o cargo.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular.
Papo Carreira

Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2860 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 783 em 10/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2897 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
agente do IBGE.
Papo Carreira

Quantas vagas do IBGE são ofertadas no Ceará?

Processo seletivo oferta mais de 9 mil oportunidades em todo o País.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Logotipo da Enel Brasil em fachada corporativa, com letras estilizadas nas cores verde, azul e amarelo, representando a empresa de energia elétrica no Brasil.
Negócios

Enel Ceará é multada em quase R$ 20 mi por falhas no atendimento aos consumidores

Entre os problemas apontados estão irregularidades na leitura do consumo e faturamento.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem de um complexo residencial com prédios de apartamentos e um playground infantil equipado com balanços e escorregador, ilustrando construção civil e financiamento imobiliário.
Negócios

Caixa volta a permitir financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo

Entenda como retorno da modalidade pode impactar clientes.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Cédulas de cem reais, emitidas pelo Banco Central do Brasil.
Negócios

Valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma Governo

Quantia é R$ 103 acima do valor atual, definida pela alta do PIB e considerando inflação.

Redação
10 de Dezembro de 2025
FCEGD
Victor Ximenes

Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes

Victor Ximenes
10 de Dezembro de 2025
Site do CETRAN.
Automóvel

Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada

Invasão foi detectada na manhã desta quarta-feira (10).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (10) e como jogar.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Empossada a nova diretoria da CNA. Nela há um cearense pela 1ª vez

Amílcar Silveira, presidente da Faec, é um dos vice-presidentes da entidade, que adverte para a volta da crise fiscal

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025