Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3575, desta terça-feira (30/12); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:31)
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3575 vai sortear um prêmio de R$ 6,0 milhões. O sorteio acontece hoje (30/12), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3575 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
15R$ 3,503.268.760
16R$ 48,00204.298
17R$ 408,0024.035
18R$ 2.448,004.006
19R$ 11.628,00843
20R$ 46.512,00211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

