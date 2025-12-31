Além da Mega da Virada, loterias do dia podem pagar mais de R$ 38,5 milhões nesta quarta-feira (31)

Para além do prêmio bilionário da Mega da Virada, os apostadores podem tentar a sorte em outras loterias do dia. Nesta quarta-feira (31), a Caixa Econômica Federal realiza sorteios com prêmios que, juntos, passam dos R$ 38,5 milhões de reais.

O maior prêmio previsto é para o concurso da +Milionária, com prêmio estimado em R$ 15 milhões. Na sequência, estão a Lotomania, com R$ 9 milhões, e a Quina, com R$ 7,5 milhões.

Ainda terá a Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, e a Dupla Sena, com R$ 5 milhões.

Loterias da caixa com sorteio hoje (31/12)

Loteria Valor do prêmio Para ganhar +Milionária R$ 15 milhões Acertar seis números e os dois trevos. Quina R$ 7,5 milhões Acertar cinco números. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar 15 dezenas. Lotomania R$ 9 milhões Acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Dupla Sena R$ 5 milhões Acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Super Sete R$ 250 mil Acertar sete números.

Como você apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube.

Até que horas pode apostas na Mega da Virada?

A Mega da Virada pode pagar o maior prêmio da história nesta quarta. Acumulado em R$ 1 bilhão, o prêmio será sorteado a partir das 22h. Quem não conseguiu fazer uma aposta ou quer reforçar as chances ainda pode tentar a sorte: é possível apostar até as 20h, duas horas antes do sorteio.

No entanto, a recomendação é não deixar para a última hora, principalmente nas lotéricas, que costumam apresentar grandes filas no dia 31 de dezembro.