Além da Mega da Virada, loterias do dia podem pagar mais de R$ 38,5 milhões nesta quarta-feira (31)
O concurso com maior prêmio é a +Milionária, com valor estimado em R$ 15 milhões.
Para além do prêmio bilionário da Mega da Virada, os apostadores podem tentar a sorte em outras loterias do dia. Nesta quarta-feira (31), a Caixa Econômica Federal realiza sorteios com prêmios que, juntos, passam dos R$ 38,5 milhões de reais.
O maior prêmio previsto é para o concurso da +Milionária, com prêmio estimado em R$ 15 milhões. Na sequência, estão a Lotomania, com R$ 9 milhões, e a Quina, com R$ 7,5 milhões.
Ainda terá a Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, e a Dupla Sena, com R$ 5 milhões.
Loterias da caixa com sorteio hoje (31/12)
|Loteria
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|+Milionária
|R$ 15 milhões
|Acertar seis números e os dois trevos.
|Quina
|R$ 7,5 milhões
|Acertar cinco números.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar 15 dezenas.
|Lotomania
|R$ 9 milhões
|Acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número.
|Dupla Sena
|R$ 5 milhões
|Acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
|Super Sete
|R$ 250 mil
|Acertar sete números.
Como você apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube.
Até que horas pode apostas na Mega da Virada?
A Mega da Virada pode pagar o maior prêmio da história nesta quarta. Acumulado em R$ 1 bilhão, o prêmio será sorteado a partir das 22h. Quem não conseguiu fazer uma aposta ou quer reforçar as chances ainda pode tentar a sorte: é possível apostar até as 20h, duas horas antes do sorteio.
No entanto, a recomendação é não deixar para a última hora, principalmente nas lotéricas, que costumam apresentar grandes filas no dia 31 de dezembro.