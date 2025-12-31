Sem transmissão na TV, saiba onde acompanhar o sorteio da Mega da Virada

Nesta edição da Mega da Virada, quem está na expectativa de se tornar bilionário precisa ficar atento a algumas novidades.

Uma delas é o horário do sorteio, que ocorrerá nesta quarta-feira (31) às 22h, diferentemente de 2024, quando os números foram conhecidos às 20h. Outra é que o sorteio não será transmitido ao vivo pela TV Globo.

Este ano, segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. O prêmio é o maior da história e é cerca de 57% superior ao pago em 2024, de R$ 635.486.165,38. Esse valor ainda pode aumentar até o fechamento dos jogos.

Veja também Negócios Confira quais são os números mais sorteados na Mega da Virada Negócios Mega da virada 2025: Quanto você ganha ao acertar a quina ou quadra?

As apostas estão abertas desde 1º de novembro e podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira (31). O prêmio não acumula e será dividido entre as faixas seguintes, quina e quadra, caso ninguém acerte as seis dezenas.

Como e onde acompanhar o sorteio ao vivo?

Para acompanhar o sorteio, será preciso acessar a internet, pois ele será transmitido ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

O Diário do Nordeste também publicará o resultado logo após o sorteio. Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena, no site da Caixa Econômica Federal.

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

Na Mega-Sena, a aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Já a mais cara, com 20 números, sai por R$ 232.560.