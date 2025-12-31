Mega da virada 2025: Quanto você ganha ao acertar a quina ou quadra?

A Mega da Virada sorteará nesta quarta-feira (31) mais de R$ 1 bilhão, o maior prêmio da história das loterias brasileiras. Mas, para além da principal premiação, Brasil afora os apostadores têm dúvidas sobre quanto é possível ganhar nas outras faixas, como a quina ou na quadra.

As apostas da Mega da Virada estão abertas desde 1º de novembro e podem ser feitas até as 20h desta quarta (31). O sorteio ocorre às 22h. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Na Mega da Virada, assim como nos concursos regulares da Mega-Sena, há diferentes faixas de premiação. A principal delas é a sena, com o acerto das seis dezenas, seguida pela quina, para quem acerta cinco números, e a quadra, com quatro acertos.

Mas, no concurso especial o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é redistribuído entre os acertadores da quina. Se ainda assim não houver ganhadores, o prêmio segue sendo dividido entre as faixas seguintes.

Logo, nesse sorteio os valores pagos na quina e na quadra tendem a ser mais altos do que nos concursos regulares.

No caso da quina e da quadra, os valores exatos a serem recebidos só são definidos após o sorteio, pois dependem do número de apostas vencedoras em cada faixa. Em edições anteriores da Mega da Virada, prêmios de quina chegaram a dezenas de milhões de reais quando não houve ganhadores na sena.

Já a quadra costuma pagar valores menores, mas ainda assim acima dos concursos tradicionais, podendo render alguns milhares de reais por aposta premiada.

Quais são as chances de ganhar

A probabilidade de ganhar, segundo a Caixa Econômica, varia conforme a quantidade de números apostados. Com uma aposta simples, de seis dezenas, a chance de acertar a sena é de uma em mais de 50 milhões. Ao marcar mais números, essa probabilidade aumenta, mas o custo também cresce.

Desde 2009, ano da criação da Mega da Virada, 130 apostas já acertaram as seis dezenas. Ainda assim, pelas estatísticas, os prêmios mais frequentes são os da quina e da quadra.