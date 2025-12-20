Mega da Virada inicia vendas exclusivas neste domingo (21)
O prêmio estimado é de R$ 850 milhões.
As apostas para o concurso 2.955 da Mega-Sena, conhecido como Mega da Virada e considerado o maior sorteio da história das loterias brasileiras, começam neste domingo (21), um dia após o encerramento do último concurso regular do ano, realizado em 20 de dezembro.
A partir dessa data e até 31 de dezembro, todas as apostas feitas na Mega-Sena serão destinadas exclusivamente ao sorteio especial da virada do ano.
Em 2025, o prêmio estimado é de R$ 850 milhões. O sorteio ocorrerá no dia 31 de dezembro, após as 21h, e o prêmio não acumula.
Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor será dividido entre os apostadores das faixas seguintes.
Quando encerra a aposta da Mega da Virada?
Outra novidade de 2025 é que a aposta na Mega da Virada vai encerrar mais tarde, até as 20h30. O sorteio acontece cerca de meia hora depois.
Como será o rateio da Mega da Virada?
O valor do prêmio pode mudar, pois o que determinar é a quantidade de apostar feitas mais o valor acumulado em outros concursos durante o ano. O prêmio será dividido da seguinte maneira:
- 90% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
- 5% entre os acertadores de 5 números (Quina);
- 5% entre os acertadores de 4 números (Quadra).
Como fazer a aposta?
As apostas podem ser realizadas em lotéricas de todo o País ou online. No segundo caso, elas podem ser feitas pelos seguintes meios:
- Internet Banking (IBC), disponível para clientes Caixa;
- Aplicativos da Loterias Caixa, disponíveis para baixar em sistema Android e IOS;
- Portal oficial da Loterias Caixa;
Uma aposta simples custa R$ 6. O jogador precisa escolher seis números entre os 60 disponíveis. Há, ainda, a possibilidade de adicionais mais dezenas, tática que amplia o valor pago na aposta e as chances de acertar os dígitos sorteados.
A Mega da Virada pode ser encontrada no portal da Caixa através do número de concurso 2.955.