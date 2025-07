Governador confirma instalação de portos secos em Iguatu e Missão Velha, no Ceará

As cidades de Iguatu e Missão Velha, impactadas pelas obras da Transnordestina, contarão com estruturas de portos secos, que funcionam como complexos de armazenamento e movimentação de cargas.

A confirmação foi feita pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), durante entrevista à Rádio Verdinha 92.5 FM, na manhã desta quarta-feira (9).

"Já temos investidor para um porto seco em Iguatu e temos a previsão de um porto seco em Missão Velha, então (são) muitas possibilidades de atração de empresas", afirmou Elmano.

Nesta semana, foi lançada a pedra fundamental do Porto Seco de Quixeramobim, que já tem empresas confirmadas para operar no terminal e algumas em negociação.

Mercado Livre, Shopee e a rede de atacarejo Assaí Atacadista estão com conversas em andamento para instalação no local, segundo o CEO da Value Global, Ricardo Azevedo.

Como será o Porto Seco de Quixeramobim

Legenda: Porto seco de Quixeramobim será implantado em uma área superior a 362 hectares, com execução em duas fases Foto: Davi Rocha

A Value Global Group será responsável pelo Porto Seco de Quixeramobim. O empreendimento, que será implantado em uma área superior a 362 hectares, será executado em duas fases. A entrega do terminal está prevista para agosto de 2026, com uma estrutura intermodal e multipropósito.

Somente após a conclusão dessa etapa, a Receita Federal implantará o posto alfandegário, destinado exclusivamente às operações de exportação.

De acordo com a projeção da Value Global Group, o investimento total será de R$ 1 bilhão, dos quais aproximadamente R$ 650 milhões já foram aplicados até o momento.