Porto Seco de Quixeramobim negocia com Mercado Livre, Shopee e Assaí

Estão em andamento negociações para a instalação das gigantes do e-commerce Mercado Livre e Shopee, além da rede de atacarejo Assaí Atacadista, no Porto Seco de Quixeramobim.

A informação foi confirmada por Ricardo Azevedo, CEO do Value Global Group, empresa responsável pelo terminal, durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do empreendimento, na manhã dessa segunda-feira (7).

Em junho deste ano, o Mercado Livre cogitou instalar um centro de distribuição no Ceará, mas posteriormente recuou da decisão.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações à empresa sobre o novo investimento, o centro logístico de Quixeramobim, e aguarda uma resposta.

A reportagem também entrou em contato com a Shopee e com o Assaí para obter mais detalhes sobre as negociações e espera retorno.

O porto seco será transformado em um complexo industrial e portuário, englobando toda a cadeia produtiva, desde a agricultura até a finalização dos produtos destinados ao comércio.

O empreendimento, que será implantado em uma área superior a 362 hectares, será executado em duas fases. A entrega do terminal está prevista para agosto de 2026, com uma estrutura intermodal e multipropósito.

Somente após a conclusão dessa etapa, a Receita Federal implantará o posto alfandegário, destinado exclusivamente às operações de exportação.

De acordo com a projeção da empresa, o investimento total será de R$ 1 bilhão, dos quais aproximadamente R$ 650 milhões já foram aplicados até o momento.

Interesse de multinacionais

O projeto do porto seco em Quixeramobim é estudado há cerca de 15 anos e busca ampliar a conexão entre todo o Ceará, destaca Ricardo Azevedo, CEO da Value.

"[Há negociação] com as traders (comercializadoras) de grãos e minérios do mundo, todas multinacionais, algumas com presença no Brasil e outras vindo para o Brasil se instalar no nosso terminal. [...] Agora, recentemente, incluindo o polo industrial, há negociação com Mercado Livre, Assaí e Shopee", aponta.

Já há contrato assinado com a Vibra (antiga BR Distribuidora), que será responsável pela infraestrutura de caminhões, com investimento de R$ 96 milhões.

O executivo não descarta investimentos em outras regiões do estado, como na construção de estruturas de carga e descarga.

“Eu deixei claro para o governador que este é o primeiro investimento. Nós não temos medo de investir desde que tenha o dever de casa feito pelos municípios, que é demanda e quantidade de clientes”, ressalta.

Transformação econômica no Sertão Central

Legenda: O empreendimento facilitará a armazenagem e movimentação de cargas, e futuramente, o despacho aduaneiro

Com a chegada do porto seco, que deve facilitar o armazenamento e movimentação de carga, novos setores devem chegar à região, projeta o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta.

“São várias empresas. Temos terminal de combustíveis, empresas da área de ração, área de granito. São muitas marcas que vão estar aqui”, afirma.

O porto seco deve receber a mercadoria das empresas da região, sobretudo do polo calçadista. O impacto dos investimentos na geração de empregos deve abranger todo o Sertão Central, comentou o governador Elmano de Freitas.

O gestor chama atenção para o ecossistema favorável à chegada de empresas, com a parceria entre entes federal, estadual e local

“É uma região que vai crescer muito, que vai precisar de investimento em infraestrutura, investimento em estradas. Aqui vai se transformar em um grande centro de logística, vamos ver muita gente vindo de moto trabalhar aqui, muito caminhão indo e chegando”, projeta.

O que é um porto seco

Porto seco é um terminal logístico multimodal e multipropósito, que funciona como uma extensão integrada dos modais rodoviário, ferroviário e marítimo, otimizando os processos de exportação e aproveitando incentivos fiscais.

Esse de Quixeramobim será o segundo porto seco da região Nordeste. Atualmente, existe apenas um, localizado em Ipojuca, em Pernambuco.

A infraestrutura do porto seco de Quixeramobim incluirá usina de energia solar, áreas para armazenagem de grãos e tanques, heliponto, pátios para contêineres e minérios, além de setores administrativos e de serviços.

O objetivo é fornecer suporte à ferrovia Transnordestina, cuja construção ainda não foi concluída.