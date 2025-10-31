Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Viatura da Polícia Civil

Segurança

Suspeito de estuprar colega de trabalho é preso em Quixeramobim

Crime foi cometido na empresa onde os dois trabalhavam, em Quixadá

Redação 22 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim

Ceará

Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

Reportagem apurou que paciente tomou vodca e essa seria a primeira vez que havia ingerido bebida alcoólica

Paloma Vargas 05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim

Ceará

Ceará registra segundo caso suspeito de intoxicação por metanol em Quixeramobim

Paciente foi internado

Lucas Monteiro 05 de Outubro de 2025
Foto publicada pelo advogado José Lourinho Coelho Neto quando foi solto em um presídio no Ceará. A imagem mostra ele de joelhos e mãos para cima, em frente ao presídio

Segurança

Advogado acusado de exigir R$ 20 mil para não denunciar estuprador no Ceará é absolvido pelo TJCE

José Lourinho Coelho Neto havia sido condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão na Primeira Instância e recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará

Redação 02 de Outubro de 2025
Foto de Leandro, acusado de matar uma adolescente em Quixeramobim. Ele é um homem jovem e veste camisa preta e calça jeans.

Segurança

Justiça do CE mantém prisão de homem que confessou ter matado adolescente que cobrou dívida

Leandro Rodrigues de Matos, 34, responderá por homicídio doloso

Redação 27 de Setembro de 2025
Policial militar de costas, observando o movimento da rua.

Segurança

Adolescente de 15 anos sai de casa para cobrar dívida e é morta

O crime ocorreu na última quinta-feira (25). Companheiro da vítima denunciou o desaparecimento à Polícia

Redação 27 de Setembro de 2025
Apreensão da polícia militar em cima de parte dianteira de carro preto do Batalhão do Raio: quantidade de dinheiro, arma de fogo e cadernos de materiais ilegais.

Segurança

Agiota com mais de R$ 200 mil em espécie é preso em Quixeramobim, no Interior do Ceará

A Polícia Militar encontrou dinheiro, revólver, cartões bancários e outros materiais ilícitos na casa do suspeito

Redação 10 de Setembro de 2025
Imagem de adolescente grávida para matéria sobre suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida foi preso em Quixeramobim

Segurança

Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará

Redação 27 de Agosto de 2025
Foto de adolescente que levou golpe de chave de fenda de namorado

Segurança

Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)

Redação 26 de Agosto de 2025
Reunião formal em uma sala de conferência com 16 pessoas sentadas ao redor de uma mesa retangular de madeira, entre gestores municipais e representantes da União. Todos estão vestidos formalmente, com ternos, gravatas e roupas sociais. Há documentos, copos de água, xícaras de café, celulares e um teclado sobre a mesa. Ao fundo, há uma parede com painéis de madeira e outra com vidro escuro. A atmosfera é séria e profissional, sugerindo um encontro institucional ou governamental.

PontoPoder

Prefeitos do Ceará miram cooperação com a China em articulação com o Governo Federal; veja cidades

A articulação busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação

Ingrid Campos 11 de Agosto de 2025
