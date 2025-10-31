Crime foi cometido na empresa onde os dois trabalhavam, em Quixadá
Reportagem apurou que paciente tomou vodca e essa seria a primeira vez que havia ingerido bebida alcoólica
Paciente foi internado
José Lourinho Coelho Neto havia sido condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão na Primeira Instância e recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará
Leandro Rodrigues de Matos, 34, responderá por homicídio doloso
O crime ocorreu na última quinta-feira (25). Companheiro da vítima denunciou o desaparecimento à Polícia
A Polícia Militar encontrou dinheiro, revólver, cartões bancários e outros materiais ilícitos na casa do suspeito
A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará
A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)
A articulação busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação