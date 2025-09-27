Adolescente de 15 anos sai de casa para cobrar dívida e é morta

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite da última quinta-feira (25), em Quixeramobim, pelo homicídio de uma adolescente de 15 anos. A jovem saiu de casa para cobrar uma dívida e não retornou.

A Perícia Forense (Pefoce) e a Polícia Civil do Ceará confirmaram que o corpo apresentava lesões no peito e nas mãos provocadas por faca.

Companheiro denunciou desaparecimento

Na noite da quinta-feira, por volta das 19h30, um homem buscou a 4ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar do Ceará e relatou o desaparecimento da companheira dele, a adolescente de 15 anos. De acordo com o denunciante, ela teria saído de casa para cobrar uma dívida, perto das 17h, e não retornou.

Após o início das diligências, as equipes policiais localizaram a motocicleta da vítima com vestígios de sangue, próximo a um restaurante no bairro Maravilha. O suspeito do crime foi localizado em uma residência no mesmo bairro. Ele confessou e indicou o local onde havia deixado o corpo da vítima.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá, onde foi autuado por homicídio doloso.