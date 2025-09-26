Preso por ataque a escola de Sobral cometeu outro homicídio há dois meses

O homem preso pelo ataque a tiros contra a Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral, no norte do Ceará, que matou dois adolescentes, era foragido por um homicídio cometido na cidade em julho, de acordo informações do secretário da Segurança Pública, Roberto Sá. O suspeito foi capturado no bairro Sumaré, em cerco das polícias Civil e Militar na manhã desta sexta-feira (26), um dia após o crime.

Em coletiva de imprensa, o secretário indicou ainda que o preso já respondia por roubo, homicídio, associação criminosa e corrupção de menor. Ele foi preso pela primeira vez em 2016 por um homicídio, e novamente em 2019, por um roubo, e solto em março deste ano. Em julho, ele cometeu o último crime antes do ataque na escola.

Em interrogatório, o suspeito "tenta se esquivar" da autoria, conforme o secretário Roberto Sá, há indícios suficientes de que ele esteve na cena do crime e efetuou disparos.

As armas utilizadas no crime ainda não foram encontradas, informou o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Roberto Sá garante, entretanto, que "vai custar tempo de investigação", mas "esse crime não vai ficar impune".

O gabinete de coordenação operacional montado entre as forças de segurança em Sobral continuará em atuação, bem como o diálogo com a Prefeitura de Fortaleza.

Veja também Segurança Polícia prende suspeito de ataque a escola de Sobral Segurança Seduc havia sido alertada sobre risco de atentado a estudante de escola de Sobral, denuncia ONG Segurança Aulas na escola alvo de ataque em Sobral são suspensas temporariamente

Segundo suspeito segue foragido

O secretário Roberto Sá informou ainda que o segundo suspeito de praticar o crime contra os alunos segue foragido. Por meio de diligências em campo e também do interrogatório com o primeiro preso, a Polícia Civil tenta identificar a localizar o criminoso.

"A motivação só vai ser descoberta com entrevistas, depoimentos e outras diligências", ponderou Sá.