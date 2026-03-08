Adolescentes pulam de carro em movimento para fugir de sequestro de padrasto em Fortaleza; vídeo

A Polícia Militar divulgou o vídeo que mostra uma viatura da corporação perseguindo o carro de homem de 36 anos, suspeito de sequestrar as enteadas de 11 e 14 anos, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (Ceará), após uma briga com a companheira. O momento foi capturado pelo sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Segundo as autoridades, as meninas pularam do carro em movimento para escapar do padrasto. O homem desobedeceu à ordem de parada policial e foi preso no Montese, em Fortaleza, após colidir com outros veículos. Ele foi autuado na Delegacia da Mulher pelos crimes de injúria, ameaça, maus tratos, dano ao patrimônio e por submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.

Legenda: As jovens pularam do carro em movimento para fugir do padrasto. Foto: Divulgação/SSPDS.