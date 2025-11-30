Diário do Nordeste
Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo com 3,3 toneladas; veja vídeo

Fabricação durou 36 horas e representa marco para a cidade do Sertão Central cearense.

Nícolas Paulino
Ceará

Quixeramobim, município localizado no Sertão Central do Ceará e historicamente reconhecido por sua forte tradição pecuária e produção de leite, alcançou um feito inédito no último sábado (29). A cidade produziu o maior queijo coalho do mundo, superando o recorde anterior pertencente a Jaguaribe. 

O queijo gigante, pesando 3.364 quilos, foi apresentado à noite, durante a 7ª Copa Leite de Quixeramobim, realizada na Via Paisagística. O evento reúne produtores, cooperativas e organizações ligadas ao setor.

Ceará

Feira do Curió movimenta economia e preserva memória de Fortaleza

Ceará

Mais da metade dos açudes do CE têm volume d’água acima de 50%; veja locais

Para a fabricação do queijo, 22 pessoas trabalharam de forma direta, atuando em sistema de revezamento durante 36 horas. A produção ocorreu por meio de contrato com o Laticínio Terra Conquistada e com o apoio da Cooperativa Cooperasc, localizada no Assentamento Nova Canaã. 

Vista noturna de uma multidão de pessoas reunidas em torno da traseira aberta de um caminhão de carga branco, com um guindaste amarelo ao lado, em uma rua iluminada. Dentro do caminhão, há uma caixa de madeira gigante.
Legenda: Queijo foi produzido em um assentamento da zona rural de Quixeramobim.
Foto: Divulgação/Retrate Fotografia e Filmagem.

A iniciativa foi promovida pela União dos Produtores de Leite do Sertão Central (Unileite) em parceria com a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Disputa entre produtores

Na edição 2024, a cidade já havia produzido um queijo de 2.304 kg. O recorde foi superado por Jaguaribe, que registrou 2.703 kg durante a ExpoJaguar, em julho. Com o desafio, os produtores quixeramobinenses fabricaram um novo com 661 quilos a mais.

Foto noturna de um grupo de homens sorrindo após pesarem o maior queijo do mundo no Ceará, com um homem em pé no centro segurando um cartaz com os números 3.844, T.480 e 3.364, enquanto outros o apoiam. Uma escavadeira amarela está à esquerda.
Legenda: Conquista envolveu produtores de leite e entidades parceiras.
Foto: Divulgação/Retrate Fotografia e Filmagem.

A conclusão bem-sucedida da peça, que exigiu cuidados rigorosos para assegurar a qualidade e a segurança alimentar, representa um marco para os trabalhadores locais. Mais que uma disputa amigável entre os dois municípios, a produção ajuda a valorizar os derivados lácteos da região.

Após a pesagem oficial, feita com um guindaste, o queijo foi distribuído à população de Quixeramobim, tornando o recorde motivo de celebração coletiva. O público lotou a Via Paisagística e, como já é tradição, levou sacolas e até baldes para garantir seus pedaços.

Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo com 3,3 toneladas; veja vídeo
