Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo com 3,3 toneladas; veja vídeo

Quixeramobim, município localizado no Sertão Central do Ceará e historicamente reconhecido por sua forte tradição pecuária e produção de leite, alcançou um feito inédito no último sábado (29). A cidade produziu o maior queijo coalho do mundo, superando o recorde anterior pertencente a Jaguaribe.

O queijo gigante, pesando 3.364 quilos, foi apresentado à noite, durante a 7ª Copa Leite de Quixeramobim, realizada na Via Paisagística. O evento reúne produtores, cooperativas e organizações ligadas ao setor.

Para a fabricação do queijo, 22 pessoas trabalharam de forma direta, atuando em sistema de revezamento durante 36 horas. A produção ocorreu por meio de contrato com o Laticínio Terra Conquistada e com o apoio da Cooperativa Cooperasc, localizada no Assentamento Nova Canaã.

Legenda: Queijo foi produzido em um assentamento da zona rural de Quixeramobim. Foto: Divulgação/Retrate Fotografia e Filmagem.

A iniciativa foi promovida pela União dos Produtores de Leite do Sertão Central (Unileite) em parceria com a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Disputa entre produtores

Na edição 2024, a cidade já havia produzido um queijo de 2.304 kg. O recorde foi superado por Jaguaribe, que registrou 2.703 kg durante a ExpoJaguar, em julho. Com o desafio, os produtores quixeramobinenses fabricaram um novo com 661 quilos a mais.

Legenda: Conquista envolveu produtores de leite e entidades parceiras. Foto: Divulgação/Retrate Fotografia e Filmagem.

A conclusão bem-sucedida da peça, que exigiu cuidados rigorosos para assegurar a qualidade e a segurança alimentar, representa um marco para os trabalhadores locais. Mais que uma disputa amigável entre os dois municípios, a produção ajuda a valorizar os derivados lácteos da região.

Após a pesagem oficial, feita com um guindaste, o queijo foi distribuído à população de Quixeramobim, tornando o recorde motivo de celebração coletiva. O público lotou a Via Paisagística e, como já é tradição, levou sacolas e até baldes para garantir seus pedaços.