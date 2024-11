Agricultores familiares de Quixeramobim produzem 'Maior Queijo Coalho do Mundo', com 2.304 kg

Nesta sexta-feira (29), a cidade de Quixeramobim, no Sertão Central cearense, conquistou um recorde de dar orgulho a qualquer nordestino: o de Maior Queijo Coalho do Mundo. Com 2.304 kg e feito a partir de 23,7 mil litros de leite, o queijo foi apresentado ao público na 6ª edição da Copa Leite Quixeramobim, evento realizado por meio de uma parceria entre o Sebrae, a Prefeitura do Município e associações que representam a agricultura e a pecuária cearense.

A produção do queijo, executada por uma equipe de 20 pessoas, durou cerca de 30 horas – começou na manhã da última quarta-feira (27) e foi finalizada nesta quinta-feira (28), por volta das 14h. Nesta sexta-feira (29), o produto final foi pesado e apresentado na Via Paisagística de Quixeramobim.

Legenda: Queijo foi içado para pesagem na noite desta sexta-feira (29), em evento aberto ao público Foto: Retrate Fotografia e Filmagem/Divulgação

Além de representantes da indústria, um público de cerca de 2.500 pessoas esteve presente para comemorar a conquista. Ao fim da pesagem e da constatação do recorde, foi feita a distribuição do queijo para a população – a partilha, farta, durou quase três horas.

Os responsáveis pela feitura do queijo são os profissionais do laticínio Terra Conquistada, empreendimento baseado na agricultura familiar vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e localizado no Assentamento Nova Canaã, no distrito de Lacerda. A coordenação da produção foi feita pela Cooperativa Regional dos Assentamos de Reforma Agrária do Sertão Central do Ceará (Cooperasc).

Legenda: Produção do queijo gigante durou cerca de 30 horas Foto: Divulgação/Cooperasc

O gerente da Cooperasc, Lucimério Araújo, celebrou o momento e aproveitou para destacar a qualidade do queijo coalho recordista – que também já chegou a ganhar prêmios pelo sabor. Segundo ele, só foi possível chegar aos impressionantes mais de 2 mil quilos de queijo graças ao esforço dos agricultores familiares.

“Foi bem emocionante. Foram 20 pessoas envolvidas na produção e estávamos todos muito eufóricos para terminar a meta, que era de pelo menos 2 mil”, ressaltou. Segundo ele, além da produção do queijo em si, foram feitos diversos procedimentos operacionais durante a semana para garantir a qualidade e a higiene do produto, como manda o padrão da indústria.

Ainda que não haja um prêmio “oficial”, Lucimério acredita que o Ceará tem muito a ganhar por manter o título – afinal, o resultado do trabalho significa, mais do que ganhar uma disputa, uma relevante vitrine.

“É importante no sentido de garantir o reconhecimento para a cidade. E, quando você coloca [a cidade] em evidência, não é só o estado do Ceará em evidência, mas a agricultura familiar, os produtores de leite do Sertão Central e a produção regional de queijo coalho, que é algo nosso, do Nordeste”, completou Lucimério.

Recorde de Quixeramobim bate o de Jaguaribe e pode se tornar oficial em 2025

Legenda: Produto foi produzido pela indústria Terra Conquistada Foto: Kayke Fotografia/Divulgação

Até 2022, o título de Maior Queijo Coalho do Mundo era de Quixeramobim – por isso, o novo título tem sido visto como “uma volta ao topo”. Na época, os agricultores produziram um produto com 1.480 kg – em julho deste ano, no entanto, uma empresa do município de Jaguaribe produziu um queijo coalho com 1.930 kg, superando a “rival”.

Segundo o articulador do Sebrae no Sertão Central, Cleverson Carlos, com a conquista deste ano, as instituições que realizam a Copa Leite têm estudado a possibilidade de “oficializar” o título de Quixeramobim. A ideia é contatar o Guinness World Records para que a conquista seja registrada no Guinness Book (Livro dos Recordes).

“Outros estados já fizeram [queijos maiores], mas não do tipo coalho. Então, todo mundo está vendo que é o maior queijo, mas não teve uma entidade para chanceler. No próximo ano, vamos contatá-los para acompanhar e registrar”, comentou.

Isso porque, para Cleverson, o intuito dessa “disputa saudável” entre os produtores de leite da região tem como intuito fortalecer toda uma cadeia que movimenta parte importante da economia cearense.

“São duas regiões – Quixeramobim e Jaguaribe – se mobilizando em prol de expor o maior queijo de toda a cadeia produtiva. Isso gera uma imagem da importância que a pecuária leiteira tem para os municípios e para todo o Ceará”, explicou. “Quem ganha mesmo é o desenvolvimento de ambas as regiões”.