Paracuru produz queijo Provolone com leite de búfala

Sofisticam-se a pecuária leiteira cearense e, também, a sua indústria de lacticínios. Aqui está um exemplo pronto e acabado: a Fazenda Laguna, dos empresários Nelson Prado – pai e filho – localizada na geografia de Paracuru, no Litoral Norte do Ceará, acaba de lançar seu queijo Provolone Curado Defumado, produzido com leite de búfala.

A fazenda tem um rebanho de 510 búfalos da raça Murrah, originária da Índia e criada pelos Prado desde 1980. Nelson Prado Júnior, sócio e diretor comercial do que é hoje o Grupo Laguna, informa que a pecuária bubalina da família prosperou graças às novas tecnologias, ao correto manejo do rebanho e ao investimento feito na ampliação e modernização de uma pequena unidade industrial que já produzia queijo e agora passa a produzir, também, queijo provolone de búfala.

Pioneira e única na criação de búfalos no Ceará, a Fazenda Laguna está celebrando 30 anos de atividade com a abertura de novos mercados na região Nordeste. O novo produto da Fazenda Laguna – o Provolone Curado Defumado – começou a chegar às gôndolas das lojas das redes cearenses de supermercados, as quais respondem por 75% das vendas da empresa, como diz Nelson Prado Filho com exclusividade a esta coluna.

Ele explicou como é feita a defumação do seu novo produto.

O Provolone é processado naturalmente, do que resulta um queijo com sabor e aroma característicos, distintos. O produto é mantido por 12 horas seguidas na sala de defumação, curando em fumaça natural fria. Em seguida, vai para a câmara de maturação onde permanece de 30 a 45 dias, até chegar ao perfil de sabor ideal.

Todo o processo passa por rigoroso controle de qualidade, só liberado para consumo quando alcança o padrão de sabor avaliado sensorialmente e o perfil físico-químico e microbiológico próprios do Provolone.

No próximo mês de outubro a Fazenda Laguna inaugurará sua nova fábrica de lacticínios em Paracuru. No empreendimento, foram investidos R$ 5 milhões.

A nova estrutura, com pé direito de 5,5 metros, tem equipamentos de última tecnologia, o que ampliará a capacidade de produção da empresa, que passará para 11 milhões de litros de leite/ano, segundo antecipa Nelson Prado Filho.